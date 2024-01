Relevamiento de planes sociales: ¿Cuántos se inscribieron y cuántos faltaron?

El gobierno provincial lleva adelante el operativo de relevamiento de beneficiarios de planes sociales desde este lunes en el Estadio Ruca Che. Hasta el momento, se registraron 3.931 personas anotadas, aunque llamó la atención la cantidad de ciudadanos que no acudieron al lugar aunque recibían programas provinciales hasta diciembre

Pero, durante el primer día de la convocatoria , llamó la atención el reducido número de asistentes. Desde el gobierno provincial señalaron que analizarán las causas por las que más de la mitad de los beneficiarios que esperaban no se presentaron. De 2479 personas que estaban relevadas bajo la terminación de DNI en 0 y 1 (que correspondía al lunes), se presentaron 1140, según confirmaron desde el Ministerio de Trabajo.

Para el martes, quienes debían presentarse eran los DNI finalizados en 2 y 3, pero la concurrencia también fue baja y se relevaron 1.338 beneficiarios, "un 53% de las personas que debían asistir”, indicó Castelli.

SFP Actializacion usuarios de Planes sociales en Ruca Che tarjetas (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por último, el número más alto alcanzado hasta el momento fue este miércoles, con un total de 1454 personas inscriptas con terminación de DNI 4 y 5. Así, los reempadronados durante los primeros tres días suman un total de 3.931 beneficiarios.

El titular de la cartera resaltó que el operativo “se está desarrollando con normalidad y fluidez para que la gente no tenga mucho tiempo de espera, sobre todo por los días de calor”. Además, reiteró el carácter obligatorio del registro para las y los beneficiarios: “la persona que no se presenta no va a contar con el acompañamiento monetario. Necesitamos saber en qué condiciones se encuentra cada beneficiario, para analizar la mejor manera de estar presentes, y contactarnos de forma directa con cada situación”.

Cómo continúa el relevamiento

El cronograma para los beneficiarios con domicilio en Neuquén capital, estipula que este jueves deben presentarse los DNI finalizados en 6 y 7, y el viernes los terminados en 8 y 9. Una vez finalizado el programa en Neuquén capital, se realizarán operativos similares en Plottier, Centenario y se continuará por la comarca petrolera y demás localidades de la provincia.

Los requisitos para la presentación son: llevar DNI que acredite domicilio en la ciudad de Neuquén, certificación negativa de la ANSES (actualizada e impresa), y la tarjeta de débito asignada para el cobro del programa.