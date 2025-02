Rescataron a un caballo que quedó atrapado en el lodo del Arroyo Durán

Minutos antes del mediodía de hoy, como a las 11.45, una vecina alertó a la Policía de la presencia de un animal prácticamente enterrado en el Arroyo Durán, a la altura de las calles Tahiel y Yanquiray. Estaba en un lodo pantanoso que lo succionaba hacia abajo y no le permitía salir por sus propios medios.

rescate- caballo- arroyo Durán-2.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Desde la Policía detallaron que como el caballo se encontraba con sus extremidades enterradas en el barro y el agua los efectivos se valieron de sogas y con la ayuda de algunos vecinos, lograron rescatar finalmente al animal.

Extenuado quedó el animal una vez que fue rescatado del lodazal. Tuvieron que darle su tiempo para poder recuperarse. Una vez a salvo, el caballo fue examinado por el médico veterinario policial, quien determinó que se encontraba fatigado debido al tiempo que permaneció atrapado. Aunque indicó que, a pesar del cansancio, el animal se encontraba en buen estado de salud.

rescate- caballo- arroyo Durán-3.jpg Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Finalmente, el equino fue trasladado a un predio cercano a la División Montada y Canes, donde permanecerá hasta que se pueda dar con su dueño.

Se tiró al Durán a salvar un animal

No es la primera vez que un animal tiene que ser rescatado en el Arroyo Durán. Hace unos tres meses un buen vecino, que había salido a pasear con su nieto, encontró a un perrito en apuros y no dudó en rescatarlo. "Habían salido a la plaza, y ya de regreso a la casa pasaron por el canal del Arroyo Durán, donde vieron al perrito sentado en una montaña de tierra, claramente asustado y sin tener para donde ir", relató en su momento Macarena, vecina del barrio Smata, en diálogo con LMNeuquén.

Agradecida por la buena acción de su vecino, a quien identificó como Fernando Reyes, dijo que "no dudó de ir a buscar una escalera a su casa e intentar sacarlo, ya que si él no lo hacía, el perrito no podría salir por sus propios medios".

Rescate de un perrito en el Arroyo Durán

Dijo también que es un misterio cómo llegó a ese lugar. Se cree que se cayó, o bien, lo tiraron. "En el intento de sacarlo, el perrito lo mordió, pero una vecina le había traído una soga así que se ayudó de eso para de igual manera sacarlo. Una vez afuera lo soltamos y se fue. Pero la obra de bien ya estaba hecha. Gracias a ese corazón tan sensible que no le importó meterse a un canal El perrito ya iba a morir ahogado", expresó la vecina, conmovida.