El mejor vecino: se metió al Arroyo Durán para sacar a un perrito de la calle

Durante la tarde del lunes, un buen vecino que había salido a pasear con su nieto encontró a un perrito en apuros y no dudó en rescatarlo. "Habían salido a la plaza, y ya de regreso a la casa pasaron por el canal del Arroyo Durán, donde vieron al perrito sentado en una montaña de tierra, claramente asustado y sin tener para donde ir", relató Macarena, vecina del barrio Smata, en diálogo con LMNeuquén.

Agradecida por la buena acción de su vecino, a quien identificó como Fernando Reyes, dijo que "no dudó de ir a buscar una escalera a su casa e intentar sacarlo, ya que si él no lo hacía, el perrito no podría salir por sus propios medios".