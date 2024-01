Rescataron a un joven que permaneció toda la noche perdido en el bosque

El jefe Cuerpo Activo de la Asociación de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura (BRZA), Ricardo Has, relató a LMNeuquén que a las 18 de ayer los padres del joven de 24, oriundo de la ciudad bonaerense de Avellaneda, denunciaron que se había extraviado en una caminata por el cerro, próximo a la Ruta 40.

“Era una familia integrada por dos hermanos, el papá y la mamá. Se desencontraron, vieron que no venía a cierto punto. Lograron contactarse con Tomás, pero ya estaba perdido”, señalo Has.

Dijo que la familia estaba parando en Bahía Manzano, cerca del cerro. “Se fueron a hacer el sendero porque los padres estaban entrenando y los hijos los estaban acompañando. Habían participado en febrero del año pasado en la carrera EPIC de Columbia y el mes que viene tienen pensado venir de nuevo a competir”, contó el rescatista.

Rescate- joven- turista- Villa La Angostura-3.jpg Gentileza BRZA

El equipo de rescate, del que también formó parte personal de Parques Nacionales y Defensa Civil, partió a las 18, localizaron a los tres integrantes de la familia, y buscaron a Tomás hasta las 4 de esta madrugada y luego regresaron a buscar provisiones. A las 6.30 retomaron la búsqueda.

“Cerca de las 10 de la mañana lo encontramos. Estaba bien de salud, por suerte anoche no hizo frío anoche, había viento, pero estaba en un cañadón protegido. Estaba en un arroyito, preocupado y asustado, pero estaba bien. Era bosque puro y él no tenía experiencia en la montaña”, describió Has a LMN.

Rescate- joven- turista- Villa La Angostura-2.jpg

El día anterior habían caminado unas 8 horas para rastrillar unos 20 kilómetros, subiendo y bajando por senderos que conocen los brigadistas y por huella de animales.

“Por suerte lo pudimos encontrar temprano. El día anterior nos había mandado unas ubicaciones antes de que se le apague el celular. Fuimos donde pensamos que podría resguardarse y ahí estaba. En uno de los gritos que pegamos hicimos contacto auditivo con él hasta llegar al lugar”, agregó.

Rescate- joven- turista- Villa La Angostura-4.jpg El joven alcanzó a mandar esta foto, donde permaneció durante la noche, y fue encontrado.

Sus padres estaban muy preocupados, esta mañana tuvieron la oportunidad de agradecerles a todos los rescatistas que intervinieron. “Si hubiese salido mal estarían destruidos, por suerte no fue el caso, Tomás estaba bien de salud, bajó caminando con nosotros”, relató.

E indicó: “Es una mala experiencia, pero a la vez buena porque la puede volcar sobre otra gente como enseñanza.

Recomendaciones

El brigadista dijo que el joven estaba en el límite del ejido municipal y de parques nacionales. En estos casos, sostuvo que lo primero que se recomienda es hacer el registro de trekking, para estar protegido.

Después, se debe tomar recaudos necesarios tales como llevar abrigo y comida. “Acá en la cordillera cambia el clima en poco tiempo. Por la tarde teníamos ayer 20 grados y por la noche cero grados”, aseveró.