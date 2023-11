Reuniones claves en Neuquén para el armado del cuadro político desde el 10 D

Figueroa contó, este martes por la tarde en su cuenta oficial de X (ex Twitter), que junto a la diputada nacional electa Nadia Márquez y a Osvaldo Llancafilo , quien asumirá la banca que deja el futuro mandatario, “vamos a trabajar por y para el Neuquén que viene”.

Rolando Figueroa- Osvaldo Llancafilo- Nadia Márquez-2.jpg @Rolo_Figueroa

Personas idóneas

La diputada nacional electa Nadia Márquez contó que avanzan en delinear el esquema nacional en Neuquén con personas que sean idóneas. Si bien no anticipó quiénes serán los nuevos funcionarios nacionales en la provincia, aseguró que su designación no dependerá de la religión, ya sea que profesen o no.

“La cuestión de fe es algo sumamente personal y no tiene que ver con los dones y con las habilidades para ningún cargo. Es decir, ni te pone en un lugar ni te sacas de ese lugar”, sostuvo Márquez en declaraciones a LU5.

La legisladora nacional electa añadió: “Creo que ninguna persona queda calificada ni descalificada por su fe. Hoy estuve hablando con gente para cargos nacionales y uno muy relevante y es católico”, adelantó.

E indicó: “No me parece que la religión haga a la idoneidad de alguien”. Señaló que tal como establece la Constitución Nacional, “los cargos públicos tienen que ser ocupados en relación con la idoneidad”.

ON - Marquez (1).jpg Omar Novoa

En este sentido, dijo que con el futuro ministro del Interior de la gestión Milei, Guillermo Francos, lo que pretenden es que los cargos nacionales en la provincia “sean ocupados por gente idónea, gente que quiera trabajar por Neuquén, y que no esté pensando en meras aspiraciones personales”.

Márquez aseguró que es buena armando equipos y que procurará “hacer el mejor trabajo para que lo que dependa de Nación en la provincia de Neuquén de respuesta a la gente, para mí eso es lo más importante”.

Los nombres de los funcionarios en Neuquén

La actual concejal y diputada nacional electa sostuvo que “ya tenemos nombres hablados, conversados” y que si no fueron dados a conocer aún es porque están “terminando de equiparar todo y no lo hemos hecho públicos por una cuestión de organización y de determinar de acomodar fichas”.

Márquez dijo que el lunes estuvieron en contacto con Franco. “Justamente por esos temas hoy también (hablamos) con quien sería el secretario del Interior y armando el listado y confirmando gente”.

La referente de LLA en Neuquén agregó: “Tenemos muchos nombres, no los podemos dar ahora, pero lo venimos trabajando fuertemente”.