Río Negro pagará un bono extraordinario y Weretilneck dio duro mensaje

En medio del conflicto con el sector de la Salud, el gobernador aclaró que "no voy a acordar aumentos salariales que no pueda pagar". Qué gremio recibirá el bono y cuándo.

CUMBRE DE GOBERNADORES PATAGÓNICOS (2).jpg Julián Campos

Un mensaje claro y crudo de Weretilneck

En relación a los empleados públicos, resaltó que “entiendo que los sueldos no alcanzan, entiendo que todo esto que ha sucedido en el último tiempo ha deteriorado enormemente los salarios de los trabajadores públicos. Pero quiero decirles también a los empleados del sector salud, no esperen respuestas milagrosas porque no las va a haber”, señaló en medio del reclamo del sector hospitalario.

En ese sentido ratificó que del mismo modo que se viene haciendo desde que comenzó la gestión, en las próximas horas se convocará al diálogo: “Vamos a escuchar y vamos a tratar de brindar respuestas, pero tengo una obligación y una cuestión moral, que es tratar desde el punto de vista salarial a todos los empleados públicos de la provincia de la misma manera”.

“No voy a firmar aumentos salariales que la provincia de Río Negro no pueda pagar. No voy a ser el responsable que la provincia quiebre, como pasó muchísimos años atrás y que significó para los trabajadores públicos y para el pueblo de Río Negro un dolor y una tristeza muy grande”, advirtió.

Por último, hizo un anticipo por lo que vamos a vivir: “Van a ser meses muy difíciles, meses muy duros” y reiteró que “vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a tolerar. Pero quiero que sepan que la situación es muy difícil y que las posibilidades que este gobierno provincial tiene de acceder a los planteos, a los reclamos de algunos y algunas trabajadores de la salud pública están lejos de poder ser atendidos por este gobierno”.

El bono extraordinario

En el marco de la resolución del último congreso de la Unión de Trabajadores de Río Negro (UnTER), el cual decidió no rechazar la oferta salarial del Gobierno, la provincia, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, liquidará la propuesta realizada y pagará el bono extraordinario de $60.000 a las y los docentes.

El próximo 27 de marzo se abonará el bono de carácter excepcional por única vez de 60 mil pesos y se convocará próximamente a una nueva reunión paritaria.