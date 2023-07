Rioseco, la nieve y los "carpetazos" de Figueroa y de Macri

El intendente electo de Cutral Co se despachó con todo contra el líder de Comunidad. Lo acusó de usar los métodos de Macri. ¿Qué le contestó Figueroa?

Ramón Rioseco ganó de manera holgada la elección en Cutral Co, por casi 22 puntos de diferencia, pero no pudo ocultar su encono con el gobernador electo, Rolando Figueroa, a quien en su accionar en la campaña, lo comparó directamente con el expresidente Mauricio Macri

“Figueroa es peligroso para la provincia, si piensa gobernar como gobernó Macri a carpetazos, está equivocado”, dijo el intendente electo a LMNeuquén, quien sostuvo que se montó una base de operaciones en la ciudad, desde hace un mes.

cutral co elecciones (20).jpg Ramón Rioseco, en la conferencia después del triunfo. Omar Novoa

Y acotó: “Claramente, le ganamos a Figueroa. Porque él vino y estuvo un mes instalado acá en Cutral Co, haciendo denuncias. Creo que ha tenido poca ética para venir a hacer campaña. Y me parece que le faltó estatura política, gobernador electo, me parece que tiene que respetar primero a la gente y después, a los que son opositores, hay que respetarlos como, primero, como personas”.

La nevada tenue no pareció poner paños fríos a una campaña caliente durante las dos semanas previas, donde se había instalado una suerte de balotaje y paridad entre el Rioseco y el candidato de Figueroa, que finalmente no la hubo.

“Esperemos que reflexione el gobernador sobre este tema y aspiramos a seguir gestionando seriamente, responsablemente y eficientemente, como lo hemos hecho durante veinte años”, indicó.

La crítica de Figueroa trazó lo más profundo del financiamiento de la Municipalidad de Cutral Co (y también la de Plaza Huincul) a través de los fondos del Ente Intermunicipal (ENIM) encargado de administrar las regalías del fondo El Mangrullo, que sirve de soporte para el desarrollo de la obra pública en la comarca petrolera.

Qué dijo Figueroa

Y la respuesta no se hizo esperar y una hora más tarde, en Plaza Huincul, del otro del zanjón que divide las dos localidades, Figueroa respondió acerca de cómo será su lineamiento de gobierno.

Dijo que su candidato “Ojito” García, más allá de la derrota “solo ha escrito la primera línea de la historia política que va a construir la fuerza petrolera” e indicó que el espacio Comunidad está abierto a una construcción amplia en la provincia.

Triunfo de Claudio Larraza junto a Rolando Figueroa.jpg Omar Novoa

“Vamos a abrir los brazos, pero siempre vamos a pedir transparencia en la institución de los fondos públicos”, enfatizó Figueroa en el salón Kingdom de Plaza Huincul, ante un millar de militantes.

En la mesa de la conferencia, se pudo ver a un Claudio Larraza, intendente electo de Plaza Huincul, exultante ante los seguidores y del otro lado de Figueroa, a García un poco más aplomado por la derrota en Cutral Co.

“Llegó una propuesta política con los brazos abiertos y llegó para quedarse y queremos destacar y hacer un valioso reconocimiento a los hombres, a las mujeres y a ustedes en Cutral Co. Se terminaron las divisiones”, enfatizó Figueroa.

Resultados de las elecciones

Así las cosas, en la comarca petrolera el tablero político quedó repartido en fuerzas. Rioseco retuvo la hegemonía en su ciudad, con fuerte influencia en la vecina Plaza Huincul, y en esta última Figueroa hará pie, como la primera localidad “grande” en tener un intendente propio.

Ahora, la batalla se trasladará a Plottier, el próximo 3 de septiembre, donde habrá otro test para medir qué tal alto llegará la espuma del triunfo del gobernador electo, que pareciera haberse ralentizado después del 16 de abril.