Rodrigo Buteler anunció obras de parquización en la rotonda del tercer puente

La zona de la rotonda del tercer puente es muy transitada a diario por vehículos de todo tipo. No faltan los embotellamientos. Para la noche, cuenta desde hace algunos meses con una iluminación muy potente. Ahora parquizarán la superficie de la rotonda y los derivadores.

Se trata de un espacio "completamente abandonado, pero que el Municipio en conjunto con la Provincia decidimos hacernos cargo. Arrancamos por la iluminación, para que sea un ingreso a Río Negro y Cipolletti seguro", enfatizó.

Expresó que "ahora vamos por la segunda etapa que es la parquización de toda la rotonda y sus derivadores, con una obra de arte magnífica, hermosa, que vamos a poner acá y de la que ya les vamos a contar".

Buteler resaltó que "lo importante acá es que estamos poniendo en valor nuestros ingresos para que la gente quiera venir a vivir a Cipolletti y la gente quiera venir a invertir a Cipolletti".

Embed - Rodrigo Buteler on Instagram: "Cipo le dice NO al abandono de vialidad nacional! Ya comenzamos con la segunda etapa de trabajos en la rotonda del 3er puente. Después de ocuparnos de toda la iluminación de la rotonda y el acceso por ruta 151 junto al gobierno provincial estamos empezando con la obra de parquizacion e instalación de una obra de arte que cambiará rotundamente la cara de ese ingreso a la ciudad. Cipo crece ! Cipo no para !"