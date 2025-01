Rompió el silencio el marido de la mujer que murió en Pino Hachado: qué dijo

Mella contó que salió a las 22 del martes, previendo la demora que se produce en la Aduana para cruzar a Chile. “Salí temprano para llegar a tiempo a la Aduana y cuando llegué estaba en el lugar 15. Mi señora esposa, casado legalmente hace 30 años, daba señales de vida porque nos pidió tomar agua, le puse un pulóver porque hacía mucho frío en la cordillera, Me tomó la mano, estaba calentita, y me dijo: ´Papá, ¿Cuánto falta? ¿Falta mucho? ´, por eso yo supuse que era una descompensación”, relató el hombre a Canal 7, en alusión a la causa del posterior deceso.

Edgardo Mella- esposo- mujer muerta - Pino Hachado.jpg Captura Canal 7

Señaló que cuando abrió la Aduana se acercó un policía le dio un papel en blanco para poder hacer el trámite. “Pero en ese interín vino el médico y constata que mi esposa estaba fallecida. Entonces, yo doy la vuelta en U para estacionarme hasta que venga la ambulancia de Las Lajas a buscarla para hacer la autopsia”, aseguró.

"Nunca pensé que estuviera fallecida"

El hombre dijo que esa fue su intención. “Nunca intenté pasar, como ellos dijeron. ¿Cómo voy a pasar con un muerto? Más mi señora siendo argentina, yo soy chileno e iba a cobrar un dinero en Chile, ese fue el motivo de mi viaje”, agregó.

Sobre su esposa, reiteró: “Yo siempre supuse que era una descompensación, nunca pensé que estuviera fallecida. Esa la realidad. Por eso ellos mintieron y mintieron alevosamente diciendo que yo quise pasar de prepo la Aduana. ¿Cómo voy a pasar con un muerto?, más siendo mi esposa, que tenemos 30 años de casados, que la adoro con toda mi alma, y me duele todo lo que pasó”.

Mella aclaró que era la segunda vez que intentaban cruzar la frontera. El día anterior no habían alcanzado dada la cantidad de gente. "Son cosas que pasan. Hay personas que se mueren en la calle de un sincope cardíaco, inlcuso deportistas. Se murió, uno no prevé eso", señaló.

MUJER FALLECIDA EN PINO HACHADO 2.jpeg La mujer fallecida viajaba en un auto junto a su esposo e hija.

El hombre se quejó del proceder del personal del paso internacional. “¿Por qué me hacen ir a las Lajas para hacer un trámite y cuando termino de hablar con la fiscal me dice que iba a hacer todo para que le devuelvan su vehículo?, se preguntó. Y añadió que al salir de la comisaría jefe policial le dijo que no le convenía volverse nuevamente a Neuquén, hacer 350 km, cuando mañana por la mañana podía pasar temprano, cobrar el dinero y volverse.

“Entonces, me volví a la Aduana. Ahí me dijeron: “´No, señor, usted tiene prohibido legalmente pasar a cualquier país´. Me hicieron venir nuevamente a firmar un papel, que lo tengo ahí escrito, donde constata que en el día de hoy me dijeron que a las 10 de la mañana iba a estar la autopsia. Pasado el mediodía todavía no llegó ni a mi correo ni a mi WhatsApp”.

Respecto a un posible impedimento legal, negó que fuera cierto. "Después el comisario se retractó. Yo tengo un certificado extendido por la Policía, no tengo ningún antecedente, no tengo ninguna causa judicial”, aseguró.