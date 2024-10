Rucci, duro contra las petroleras: "Si no van a invertir aquí, que se vayan"

Durante la inauguración de una nueva sede de la farmacia MEOPP en Catriel, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , l anzó duras críticas a la "especulación inmobiliaria" por parte de operadoras petroleras que poseen áreas convencionales y no invierten en ellas, destinando todos sus recursos a los proyectos no convencionales.

"Las empresas que están invirtiendo en lo no convencional han dejado morir toda la actividad convencional. Si no van a invertir, si no van a generar trabajo, que se vayan y entreguen los yacimientos", expresó Rucci. Además, subrayó que los yacimientos convencionales, explotados durante décadas, fueron una fuente de progreso para los pueblos cercanos, pero ahora la actividad ha disminuido y el empleo está en riesgo.