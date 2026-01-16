Ruta 7: dos pasajeras resultaron heridas al frenar un colectivo por la riesgosa maniobra de un auto que se fugó

El incidente tuvo lugar pasado el mediodía de este viernes sobre la Ruta 7, en el acceso a Centenario. El conductor del auto se dio a la fuga.

Un singular hecho ocurrió pasado el mediodía de este viernes sobre la Ruta 7 , en el ingreso a la vecina ciudad de Centenario , frente a la estación de servicio Puma. Dos pasajeras resultaron heridas como consecuencia de un frenazo que tuvo que hacer el chofer del colectivo por la imprudencia de un conductor.

El s ubcomisario Héctor Valdez, jefe de la División Tránsito Villa Obrera , relató a LM Neuquén que las lesionadas fueron dos pasajeras de un sistema de transporte interurbano, una joven de 22 años y una señora de 55 años.

“Ante una mala maniobra de un auto que iba adelante, un chofer del colectivo Pehuenche tuvo que frenar rápidamente para no chocar. Él tiene cinturón de seguridad, pero los pasajeros no. Ahí fue cuando las dos pasajeras se golpearon”, indicó Valdez.

El hecho ocurrió minutos después del mediodía sobre la Ruta 7 y afortunadamente no intervinieron otros vehículos. Aunque “el conductor del auto de la mala maniobra no se detuvo, directamente se fugó”, agregó.

auto- colectivo- lesionados- Centenario-2 Google Maps

Qué pasó

Si bien no se especificó la maniobra que realizó el conductor del vehículo, indicaron que no se detuvo tras el incidente y se dio a la fuga. A pesar de que el colectivo se estacionó en la banquina para que los pasajeros sean atendidos.

El comisario sostuvo que el chofer, al ser entrevistado, manifestó que debió frenar de manera repentina en función de la incorrecta maniobra realizada por otro vehículo. Como consecuencia de esa acción preventiva se golpearon dos mujeres. "Una joven de 22 años dijo que tenía dolor en la zona cervical y en el brazo derecho. Mientras que la señora de 55 años tuvo una herida en el rostro, en el pómulo izquierdo", detalló.

Ambas pasajeras recibieron atención del personal de ambulancia que las trasladó posteriormente al Hospital Natalio Burd de la vecina ciudad de Centenario.

Violento choque en Ruta 7

Horas atrás, sobre la noche del jueves, la Ruta 7 fue escenario de un accidente de tránsito en el que un animal resultó muerto. Se registró un fuerte choque en la Ruta 7, a 14 kilómetros de Añelo. Desafortunadamente, una vaca suelta blanca y marrón se cruzó justo cuando pasaba una camioneta, que no pudo esquivarla e impactó de lleno contra el animal, por lo que se registraron fuertes lesiones que derivaron en su muerte.

El accidente de tránsito ocurrió a 5 km del puesto de emergencia, por lo que la asistencia llegó en cuestión de minutos. A raíz del impacto, efectivos arribaron al lugar y solicitaron colaboración de Bomberos Voluntarios.

choque vaca ruta 7 (2)

"El primer protagonista es el conductor de la camioneta Ford Ranger perteneciente a una empresa petrolera, y luego, por motivos que se desconocen, el animal se encuentra en la cinta asfáltica e impacta de manera frontal", señaló el subcomisario Angel Matus.

De acuerdo a lo informado, el bovino salió despedido 10 metros y cayó a la banquina en un sector de vegetación. El dueño del animal no pudo ser localizado: "Es un orejano no posee marca ni señal, el animal queda ahí, está fuera del radio urbano". Además, dijo que habitualmente el sector es frecuentado por animales sueltos porque no hay alambres que limiten los campos. "Ante llamados de la comunidad, División Tránsito corre a los animales; la falta de comida de pastaje hace que el animal salga a caminar", comentó.

Por su parte, el conductor de la camioneta no sufrió lesiones y prescindió de la asistencia médica, aunque fue atendido de manera preventiva por una ambulancia del SIEN en el lugar. En tanto, los daños materiales fueron severos: la camioneta blanca quedó con el frente gravemente dañado.