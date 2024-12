Salió como Papá Noel a repartir regalos por Cipo y se hizo viral: cuenta su historia

“No me voy a olvidar nunca la emoción de un nenito que tendría 3 ó 4 años y la mamá estaba en la ventana acomodando algo. Me paré de frente y los saludaba, ellos no me veían . En un momento levantó la cabeza la señora y le avisó ‘¡mirá Papá Noel en la puerta!’ y el nene empezó a gritar eufórico ‘¡Papá Noel, Papá Noel!’ . La madre intentó calmarlo pero el chiquito abrió la puerta, vino y me dio un abrazo que jamás voy a olvidar”. Nadia cuenta la simpática anécdota con una amplia sonrisa, se lleva una mano al corazón y asegura: "Esas cosas me llenan el alma".

image.png

“Salí a las 19 y llegué a casa pasadas las 21.30. Ya en un momento no daba más porque hacía mucho calor. Mis hijos también se alegraban por la reacción de chicos y grandes, me decían ¡mirá mamá, la gente te toca bocina! Yo vivo cerca del cementerio, por calle Perú. Me recorrí todo Naciones Unidas hasta llegar a circunvalación, pegué toda la vuelta y me vine por las tomas. Fue algo hermoso”, repasa la vecina cuyas imágenes -las obtuvo su hija Morena- se hicieron virales en las últimas horas.

Claro que para ella no es una aventura nueva. Ya se había animado en 2023 pero asegura que esta experiencia resultó superadora. “Siempre tuve la idea de hacer algo así y por una cosa u otra lo posponía. El año pasado le comenté a una compañera de trabajo mi deseo de salir a repartir lo que sea, caminar por la calle, por los nenes más que nada. Y a partir de eso apareció con un traje de Papá Noel y me preguntó: ¿vos te animás a salir? Le dije que sí y así empezó todo”, explicó.

image.png

En su empleo no solo la apoyaron sino que también la ayudaron a conseguir los regalitos. “Yo trabajo en un negocio importante de Cipolletti, saqué unas tazas, me donaron unos caramelos y arranqué. El año pasado había ido para el lado del centro y este año me fui de la casa de mi mamá por el Luis Piedrabuena, recorrí todo por Naciones Unidas, pasé por el Anai Mapu, y volví por el barrio de Antártida Argentina hasta llegar al Hospital. Re emocionante, los chicos me pueden”, admitió, por si hiciera falta, con sus ojos humedecidos...

Y repasó otra situación inolvidable que se presentó en su extenso y celebrado trayecto. “Yo iba pasando y un muchacho que andaba en bici y seguramente se dedicará a la venta ambulante me dijo ‘tengo ‘6 pancitos dulces, si querés te los puedo dar’ y me los donó. Así que los metí en la bolsa y también los repartí junto a las tazas con tapitas, dibujitos y caramelos”, destacó a quien como ella brindó desde el anonimato un gran ejemplo de solidaridad.

image.png

La generosa vecina se encargó de entregar hasta la última de las 31 “atenciones” (25 tazas y 6 pancitos). “Pude entregarles a todos los peques que me crucé gracias a Dios, los saludé de cerca. Me alcanzaron, es más me sobró una taza y justo había un nene afuera de mi casa y se la di a él, ya sabe dónde vive Papá Noel”, bromeó.

Recordará por siempre esas caritas de sorpresa, emoción y alegría de los nenes al toparse de repente con el personaje popular más esperado y querido por ellos.

“Venían corriendo de atrás, fue hermoso todo. Este año lo noté como más masivo. A una de mis hijas le dio tanta emoción que me decía ‘mamá, lástima que no tenemos los trajes de los Reyes Magos, si no saldríamos en la noche’. Lo que esta acción les causó a mis hijos también fue algo maravilloso”, resaltó.

Una historia de esfuerzo y compañerismo

Nadia trabaja en un conocido comercio cipoleño al que “entré limpiando y hago de todo un poco en el bazar”.

“Es que si criar un hijo cuesta mucho, imagínate cinco… No fue sencillo, la cosa cada vez está peor, pero con ganas todo se puede”, reflexionó la esforzada mujer.

“Es un grupo re lindo el del trabajo. Mi compañera me regaló el traje, la otra me trajo caramelos y todas y todos alentándome a que salga y eso me ayudó. Al principio me provocaba un poco de vergüenza salir pero lo logré. Las preparé con amor a las cajas, en papel de regalo, con moñito para dárselas como corresponde a los chicos”, agregó dejando en claro la seriedad y las ganas que le puso a la brillante iniciativa.

image.png

“Hoy por hoy es como que está todo apagado, con estas cosas renace la Navidad y para los chicos es emocionante”, celebró y adelantó que “el año que viene me gustaría ir para otro lado”.

A propósito del 2025, deseó que “ojalá que el año que viene sea mejor, que todo prospere y se puedan acomodar las cosas”.

Nadie alegró tanto a los chicos como Nadia. ¡Genia!