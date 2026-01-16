Salto del Agrio: por qué es peligroso bañarse en las aguas de la laguna

La combinación de diversos factores convierte a esta maravilla natural del norte neuquino en un lugar de riesgo si no se respetan las normas establecidas.

Esta semana, el municipio de Caviahue, en conjunto con las autoridades del Área Natural Protegida Copahue , tomaron una drástica decisión para preservar el Salto del Agrio , una maravilla natural de la provincia de Neuquén , que sufre constantemente las imprudencias de los visitantes.

La medida se aplicó como respuesta a los reiterados casos de turistas que no respetan las normas y arriesgan su vida para nadar en las aguas de la laguna. El Secretario de Turismo de Caviahue, César Silva Croome , anunció que este martes se iniciaron los trabajos para construir un alambrado y asegurar que “que ya no se pueda bajar” al río Agrio. De esta forma, se restringe físicamente el acceso a la base de la cascada .

El incumplimiento de las normas establecidas, no solo es peligroso por transgredir la Ley Provincial N.º 1875 , que habilita a las autoridades a iniciar acciones legales y administrativas contra los infractores, sino también porque la combinación de diversos factores del agua del río Agrio constituye un riesgo extremo para la vida de las personas que nadan en ella.

El principal factor de alerta se vincula directamente con la composición química del agua. El río Agrio nace en las inmediaciones del volcán Copahue, lo que le otorga una acidez extrema y alta concentración de minerales, entre ellos hierro y azufre. Dichas características hacen que el agua sea tóxica para el consumo humano y potencialmente dañina para el contacto directo, pudiendo provocar irritaciones severas en la piel, los ojos y las mucosas.

salto del agrio

Otra circunstancia que debe ser tenida en cuenta, es la geografía accidentada del lugar, ya que el acceso a la laguna implica descender por paredes rocosas casi verticales, que en muchos casos requieren técnicas de escalada. Las personas que intentan bajar sin el equipamiento ni la experiencia adecuada se exponen a caídas de gravedad, con alto riesgo de lesiones fatales.

“No se dan cuenta del peligro que eso conlleva para las personas porque no es un camino con un sendero para bajar” explicó Croome y agregó que “hay una parte en la cual hay que escalar y no toman conciencia de lo que les puede llegar a pasar”.

Otro factor crítico de esta cascada de 45 metros de altura, es la falta de condiciones de seguridad. Al tratarse de un Área Natural Protegida, no cuenta con guardavidas ni equipos de rescate permanentes. Ante un accidente, las posibilidades de una respuesta rápida son limitadas, lo que incrementa significativamente el riesgo.

"No hay mucha profundidad, pero no importa, el tema son las caídas" resaltó el funcionario.

Las autoridades continúan insistiendo a los turistas que visitan la zona para que respeten las prohibiciones establecidas. Por este motivo, trabajan en la construcción de un cercado para restringir físicamente el acceso a la base de la cascada.

Peligrosa actitud jóvenes se bañan en el Salto del Agrio

Además, colocarán más cartelería, apelando a la conciencia de los turistas, para que puedan disfrutar del Salto del Agrio desde los miradores habilitados, priorizando el cuidado personal y la preservación del entorno natural.