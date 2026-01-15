Una drástica decisión para resguardar el Salto del Agrio: "Es una pena tener que recurrir a estas medidas"

Las acciones fueron adoptadas por el Área Natural Protegida Copahue tras los hechos de desobediencia a las normas de seguridad.

Luego de reiterados casos de turistas que no respetan las normas y arriesgan su vida para nadar en las aguas del Salto del Agrio , el municipio de Caviahue-Copahue , tomó una determinante decisión. La medida se aplicó esta semana tras la marcada desobediencia de los visitantes.

El Secretario de Turismo de Caviahue, César Silva Croome , anunció que este martes el personal del Área Natural Protegida Copahue inicio las tareas para construir un alambrado y asegurar que “que ya no se pueda bajar” al río Agrio . De esta forma, se restringe físicamente el acceso a la base de la cascada.

Al mismo, se colocará más cartelería, apelando a la conciencia de los turistas. De esta manera, la gente podrá seguir yendo como lo hacía habitualmente, pero con la imposibilidad de bajar al sector prohibido.

“Hacen caso omiso a las recomendaciones y a las multas que se les han impuesto (...) es una pena tener que recurrir a estas medidas en un lugar tan hermoso y tan maravilloso porque la gente directamente no cumple” declaró Croome.

Salto del Agrio Caviahue Neuquen

Una actitud peligrosa

El último fin de semana, se registró un comportamiento repudiable en sector del Salto del Agrio, en la provincia de Neuquén, cuando un grupo de alrededor de cinco personas fueron captadas en imágenes nadando en las inmediaciones a la cascada donde empieza el río Agrio.

El hecho ocurrió el domingo por la mañana, luego de que los turistas, incumplieran las normas que prohíben el acceso a sectores peligrosos y bañarse en la laguna, poniendo en peligro su vida. Pese a contar con cartelería y señalización, los sujetos decidieron ignorar las mismas y sobrepasar las normas. “No se dan cuenta del peligro que eso conlleva para las personas porque no es un camino con un sendero para bajar” explicó Croome y agregó que “hay una parte en la cual hay que escalar y no toman conciencia de lo que les puede llegar a pasar”.

Además, el funcionario aclaró que al no ser un sector habilitado para nadar, el área no cuenta con servicio de guardavidas. “No hay mucha profundidad, pero no importa, el tema son las caídas” resaltó.

Peligrosa actitud jóvenes se bañan en el Salto del Agrio

¿Cuáles son los peligros de bañarse en el río Agrio?

Además, de incumplir con la Ley Provincial N° 1875, que habilita a las autoridades a iniciar acciones legales y administrativas contra los infractores, la peligrosidad de las aguas del río Agrio es alta. La combinación de diversos factores naturales convierten a la laguna en un entorno peligroso y de riesgo máximo para la vida.

Uno de los principales factores, está vinculado con la composición química del agua. El río Agrio nace en las inmediaciones del volcán Copahue, lo que le otorga una acidez extrema y una alta concentración de minerales, entre ellos hierro y azufre. Estas características hacen que el agua sea tóxica para el consumo humano y potencialmente dañina para el contacto directo, pudiendo provocar irritaciones severas en la piel, los ojos y las mucosas.

Sumado a esto, el acceso a la laguna implica descender por paredes rocosas casi verticales, que en muchos casos requieren técnicas de escalada. Las personas que intentan bajar sin el equipamiento ni la experiencia adecuada se exponen a caídas de gravedad, con alto riesgo de lesiones fatales.

Otro factor crítico es la falta de condiciones de seguridad. Al tratarse de un Área Natural Protegida, la zona no cuenta con guardavidas ni equipos de rescate permanentes. Ante un accidente, las posibilidades de una respuesta rápida son limitadas, lo que incrementa significativamente el riesgo.

Por todos estos motivos, las autoridades insisten en respetar las restricciones, evitar el ingreso al agua y disfrutar del Salto del Agrio únicamente desde los miradores habilitados, priorizando el cuidado personal y la preservación del entorno natural.