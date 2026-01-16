Salud denuncia cobros en efectivo ilegales en hospitales públicos

El Ministerio de Salud extendió la investigación a toda la provincia ya que se habrían identificado varios casos.

El Ministerio de Salud de la provincia denunció casos de cobros en efectivo ilegales a usuarios del Sistema de Salud Pública de Neuquén . La maniobra fue detectada recientemente por la dirección del Hospital Natalio Burd de Centenario.

Desde la cartera sanitaria neuquina indicaron que “se encuentran investigando cobros indebidos en hospitales de la provincia” . El tema fue el cobro en efectivo de algunas prestaciones dado que no quedan registros de tal acción en las arcas de la institución.

El organismo provincial recordó que, en el caso de aquellas prestaciones que demandan un pago, como el trámite para obtención del carné de conducir, su cancelación no se debería realizar en efectivo, sino que debe ser cursada por medios electrónicos (transferencias, billeteras virtuales, etc).

Si bien este tipo de irregularidades fueron detectadas por la Dirección del Hospital de Centenario; desde el Ministerio extendieron su investigación al resto de la provincia donde ya se habrían identificado en otros nosocomios del Sistema Provincial de Salud Pública.

CAM- salud-Neuquén

Qué hacer ante un cobro ilegal

Para facilitar el reporte de estas situaciones se instaló cartelería con códigos QR en distintos puntos de los hospitales. También puede realizarse a través de las redes sociales del Ministerio de Salud en Facebook, X e Instagram.

En este contexto, la cartera sanitaria se encuentra actualmente investigando denuncias similares en otros hospitales, tanto de la capital neuquina como del interior provincial. De confirmarse las irregularidades, las autoridades procederán a enviar todas las pruebas recolectadas a la Justicia para que se inicien las acciones penales que correspondan.

Política de "tolerancia cero"

Desde Salud advirtieron que "no se tolerará ningún acto de corrupción que vulnere el derecho al acceso a la salud pública". Las autoridades reafirmaron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier práctica ilegal y garantizar que los servicios médicos se brinden de manera transparente, tal como lo establece la ley.