Salud: están abiertas las inscripciones al curso de posgrado de "Evaluación de Tecnologías Sanitarias"

" La evaluación de tecnologías sanitarias tiene que ver con los remedios , los medicamentos. Hace muchos años, a partir de distintos desastres que ocurrieron con medicamentos que salen a la venta y después se descubre que provocan daño, por ejemplo está el famoso caso de la talidomida hace muchos años, que lo tomaban mujeres embarazadas y después se descubrió que provoca malformaciones, se empezó a ver que no todo lo nuevo que sale necesariamente es bueno", explicó Hasdeu.

A su vez, añadió que esto puede deberse a que dicho medicamento "puede ser inseguro, a veces porque quizás no es tan eficaz como se prometía, entonces se empieza a recomendar que los Estados principalmente, hagan una evaluación de todo lo que va saliendo y asesoren en la toma de decisión para ver qué es prudente y recordable cubrir y que no".

También explicó que esto no depende de la ANMAT pero que se vincula porque es quien hace la primera etapa que es la de ver si un medicamento se puede o no comercializar en el país. "Una vez que ANMAT autoriza que algo se comercialice en el país, entra la parte de la evaluación de tecnologías sanitarias. Si alguien va a una farmacia comercial, hay un montón de medicamentos que están disponibles pero no todos son 100% eficaces", aclaró.

medicamentos.jpg Los medicamentos siguen aumentando a un ritmo desenfrenado.

"ANMAT trata de mirar mucho qué hacen otras agencias reguladoras en el mundo. En general, suele pasar que lo que se autoriza en Argentina es porque se autoriza también en estos otros lugares. Más allá de la seguridad y la eficacia que son lo principal, algo que mira la Evaluación de Tecnología sanitaria es la evaluación económica", sostuvo el médico clínico director del posgrado.

Para explicar este punto, ejemplificó que "si hay dos medicamentos, los dos son iguales de eficaces y seguros, pero uno sale 10 veces mas que el otro no se va a comprar el más caro porque no le va a dar mayores beneficios al paciente. Toda esa rama que se llama la economía de la salud ayuda a hacer esas evaluaciones, a veces es así sencillo como este ejemplo, pero a veces hay grises. Por ejemplo, con una tecnología que es un poquitito mejor pero más cara, entonces ahí se hacen evaluaciones en las que nos ayudan economistas para decir si vale la pena este pequeño beneficio en cierto aspecto, a cambio de un incremento de los costos".

Medicamentos genéricos y automedicación

Hasdeu también informó sobre lo que sucede con la política de medicamentos genéricos de la Organización Mundial de la Salud, a la cual Argentina se adhirió hace muchos años. "Es muy poderosa esa herramienta para bajar los costos. En países como el nuestro, en los que realmente hay que decir que la ANMAT es muy buena, se lee muy seguido en los diarios por ejemplo que 'retiran un lote de ibuprofeno e tal laboratorio o suspenden un aceite de tal marca', porque les controlan a todos los laboratorios que realmente tengan lo que dicen", explicó para justificar el beneficio de que existan los medicamentos genéricos.

"De esta manera uno tiene la tranquilidad de que vas a una farmacia y pedís un ibuprofeno 600 gramos y que tenga realmente 600 gramos y que si pedís la marca más barata puedas tener la tranquilidad de que el efecto sea el mismo", añadió.

recetas farmacias medicamentos

Por otro lado, una preocupación que señaló Hasdeu que tienen los médicos y farmacéuticos tiene que ver con que salió "una disposición legal para revisar si más medicamentos van a poder ser de venta libre. Eso nos parece muy preocupante, poder comprar en cualquier lugar, sin receta. Uno puede creer que es una gripe y es otra cosa, siempre recomendamos no automedicarse".

"En el caso que se compre en un lugar que no es una farmacia, no hay atención farmacéutica y hay veces que el farmacéutico puede detectar que la persona se está llevando dos remedios que entre ellos van a tener alguna interacción peligrosa", sostuvo.

"Tanto la automedicación como la venta libre son muy preocupantes", concluyó.