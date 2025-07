San Martín de los Andes recibe a especialistas para abordar la problemática de las adicciones

Con una convocatoria que superó as expectativas, comenzó en San Martín de los Andes el Congreso Federal Juntos por la Prevención, una iniciativa sin precedentes en la región que reúne a referentes de distintas provincias del país para abordar el flagelo de las adicciones desde una mirada integral, transversal y, sobre todo, humana.

“Hace más de 15 años viví el infierno de las drogas. No hablo desde un lugar cómodo ni político, sino desde la experiencia real del dolor. Yo estuve ahí. Y si estoy hoy acá es porque alguien me tendió la mano. Esto no se trata de ideologías, se trata de salvar vidas.”

“Las adicciones no distinguen clase social ni partido. Se meten en tu casa sin pedir permiso. Este Congreso es un grito colectivo: no queremos perder a nadie más”, agregó visiblemente emocionada.

Estuvieron presentes autoridades de toda la provincia, la Secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Comunitaria, Marita Villone, los intendentes de San Martín de los Andes, Aluminé y Piedra del Águila; los viceintendentes de Junín de los Andes y San Patricio del Chañar; concejales, funcionarios locales y provinciales, y referentes llegados desde Misiones, Santa Fe, Córdoba y Chubut.

Próximas jornadas

El Congreso continúa el sábado 19 de julio a las 15 hs en el Gimnasio Chango Soria, con foros sectoriales, capacitaciones, experiencias comunitarias y espacios de testimonio.

El domingo también desde las 15 hs, el cierre se realizará con el culto general “Escuchar para Sanar”, a cargo del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, en el Gimnasio Javier Carriqueo, con la presencia confirmada de la Ministra Julieta Corroza y el Intendente Carlos Saloniti.

El Congreso Federal Juntos por la Prevención no es un evento más. Es un punto de partida. Una red que se teje entre todos para ponerle un freno al dolor y abrirle paso a la esperanza.