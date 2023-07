Sandro Badilla: "Es el momento para que Nación incremente los fondos coparticipables para Neuquén"

El actual ministro de Turismo es el primer precandidato a diputado nacional por la lista Neuquén País del Movimiento Popular Neuquino. En una charla co n LMNeuquen , analizó el contexto político en el cual le toca revalidar títulos luego de la derrota en las elecciones provinciales del 16 de abril.

Llega después de un proceso de debate interno que se vivió en nuestro partido, en nuestro espacio político, donde no estuvo ausente obviamente el resultado de las elecciones del 16 de abril y cómo debiera ser la participación de nuestro espacio político de cara a estas elecciones nacionales. Ese debate mayoritariamente ha concluido en la necesidad de que nuestro partido tenga una participación muy activa en estas elecciones, en estas PASO primero en agosto, y de allí ha surgido a sugerencia de compañeros y compañeras de distintos puntos de la provincia, mi nombre, con la posibilidad de encabezar este proyecto. Así que obviamente que yo he aceptado con gusto esta invitación a ser parte y a encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales.

Van a la pelea, después de un 16 de abril, que los muestra como dejando el gobierno de la provincia del Neuquén, ¿no?

Sí, es un desafío que asumimos con muchísima responsabilidad. El desafío básicamente pasa por sobreponernos rápidamente a lo que nos pasó el 16 de abril, mirar hacia adelante y dejar un partido fortalecido, un partido que tiene su fortaleza en el territorio neuquino. El Movimiento Popular Neuquino, después del 10 de diciembre, va a llevar adelante la gestión de gobierno local en más de 40 municipios y en la legislatura tendremos una representación de 11 diputados. Así que tenemos una fortaleza y un anclaje en la provincia muy importante. Vamos a poner en valor esa fortaleza y a encarar este compromiso con muchísima responsabilidad.

Sandro Badilla (4) Foto Ezequiel López.JPG

¿De qué manera imagina esta discusión en este proceso electoral que se abre?

Siguiendo la misma línea que nos ha caracterizado siempre. En este caso, defendiendo los intereses de los neuquinos desde el Congreso de la Nación.

Se profundiza el debate sobre los recursos naturales que aporta Neuquén y lo poco que recibe…

Sin lugar a dudas nos corresponde muchísimo más de lo que se nos está dando y que se nos lo que se nos ha dado históricamente. O sea, Neuquén aporta muchísimo más de lo que recibe y me parece que es necesario instalar la discusión. Obviamente que hay que resaltar lo que se pudo concretar este fin de semana el 9 de julio, con la inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Es fundamental, es una obra estratégica para nuestro país y que nos va a ir permitiendo llegar a la tan ansiada soberanía energética. Neuquén tiene para seguir dando, tiene mucho, todos hablan, todos los proyectos políticos nacionales viven hablando del potencial que tiene energéticamente la provincia de Neuquén y Vaca Muerta en particular. Bueno, nosotros queremos instalar también en el debate la necesidad de que a los neuquinos y las neuquinos se los recompense de mejor manera por esos recursos que viene dándole al país y que les va a seguir dando seguramente y no solamente para el abastecimiento interno sino también claramente para exportar y para generar divisas que tanta falta le hacen a nuestro país.

Sandro Badilla (3) Foto Ezequiel López.JPG

¿Es uno de los grandes temas que lleva a la agenda legislativa?

Es hora de discutir seriamente lo que le corresponde a Neuquén. Tiene uno de los índices de coparticipación más bajos del país, está entre los cinco más bajos. Y si hablamos de lo que aporta, obviamente que me parece que ahí hay una discusión importante que dar.

Esta semana se conoció que se ha extendido la concesión de las Hidroeléctricas por 60 días más. ¿Qué opina al respecto?

Sí, celebro que se nos haya sentado a la mesa de discusión, tanto al gobernador en ejercicio como al gobernador electo, pero lo venimos señalando hace años. Todos sabíamos que las concesiones e vencían, habían propuestas sobre la mesa que hemos hecho desde la provincia del Neuquén y que fueron desoídas. Es lo que hoy buscamos señalar. Neuquén tuvo y tiene una propuesta que pretende ser considerada.

¿Es el momento para volver a insistir por la restitución de la tarifa Comahue?

Lo que estamos aportando al país y eso también es hora de que se tenga en cuenta al momento de discutir el futuro de las represas y obviamente poner sobre la discusión el canon del uso del agua y también la tarifa Comahue.

Sandro Badilla.mp4

¿Neuquén es sólo electricidad, gas y petróleo? ¿O es mucho más?

Es muchísimo más Alejandro, es muchísimo más y bueno a mí me ha tocado tanto desde la responsabilidad que tuve en Pehuenia de hacer crecer y desarrollar un destino turístico hasta posicionarlo como el tercer destino turístico de la provincia como la que tengo desde hace dos años al conducir el ministerio de turismo. El objetivo que nos trazó el gobernador y creo que vamos en camino de lograrlo. Estamos consolidando al turismo como la segunda actividad económica de la provincia.

¿Neuquén y Vaca Muerta profundiza la relación de intercambio comercial con Chile?

Hay que seguir profundizando las relaciones con Chile, las relaciones bilaterales y en diferentes ámbitos. Yo lo hice desde el lado del turismo, donde también tenemos que seguir trabajando, sobre todo en este contexto donde estamos recibiendo muchísimas visitas por motivos turísticos, pero también de compras de vecinos de Chile a nuestra provincia, que tiene siete pasos terrestres habilitados. Ahí hay un tema también importantísimo que hay que plantear a nivel nacional que es el mejoramiento de la infraestructura de nuestros pasos fronterizos, que, si los comparamos con los chilenos, venimos muy desde atrás en ese sentido y obviamente todo lo que tiene que ver con los energéticos es otro tema que hay que seguir profundizando. Ellos tienen una necesidad y nosotros tenemos la posibilidad de resolver esos problemas que ellos tienen. Entonces hay que seguir trabajando. La rehabilitación del oleoducto a Chile es un gran avance. En ese sentido hay mucho para construir y por eso queremos llevar nuestra voz y voto al Congreso Nacional.