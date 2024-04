Santo Tomás tiene una ambulancia nueva pero no hay chofer que la maneje

En declaraciones radiales, Pablo Ortega, delegado de ATE de Junín de los Andes, Piedra del Águila y Santo Tomás contó que la ambulancia fue un pedido urgente de toda la localidad que llegó en noviembre pero que, en medio del cambio de gobierno y de la transición, quedó en "stand by". "La ambulancia está y está en condiciones. Hace un mes, un mes y medio, la comunidad empezó a reclamar nuevamente y a estar molesta porque la ambulancia está guardada en la Policía, pero no la puede manejar nadie", explicó.

"A nosotros nos preocupa la situación, sabemos que hay una una organización, pero mientras tanto, Santo Tomás no tiene un chofer para la ambulancia. Es un solo chofer, es un cargo que se va necesitar únicamente cuando haya una urgencia o cuando hay un traslado. Se podría usar para un paciente con diálisis o cuando hay una atención programada con un especialista que se hace en Cutral Co, porque tenemos un dilema con ese tema", indicó preocupado y recordó que Santo Tomás tiene alrededor de 900 habitantes, no es una localidad tan pequeña, por lo que "no es una locura lo que se está pidiendo, es un chofer para cubrir una demanda en caso de una urgencia".

Santo Tomás, es uno de los pueblos sin casos de coronavirus.

La realidad que viven los pacientes

La localidad se encuentra a 190 kilómetros del hospital de complejidad más cercano que es el de Cutral Co, del cual dependen. En segundo lugar está el de Neuquén a 225 kilómetros. "Cuando hay una emergencia, la ambulancia tiene que salir desde Piedra del Águila, de ahí hasta que llega a Santo Tomás son 45 kilómetros en los que el camino no es un bueno, tiene que volver a Piedra del Águila y de ahí tiene que salir a Cutral Co, de donde dependemos, que muchas veces pasa que si es un caso muy complicado se deriva a Neuquén", relató sobre el trayecto que actualmente tienen que hacer por no contar con alguien que maneje la ambulancia propia y depender de la de Piedra del Águila.

Ortega contó que no existen colectivos desde Cutral Co hacia Piedra del Águila por lo que, si un paciente no tiene obra social, muchas veces se lo traslada hasta Cutral Co pero cuando tiene que regresar, es un problema.

El paciente tiene que irse hasta Neuquén Capital para poder tomar un colectivo que lo lleve hasta Piedra del Águila por la falta de transporte directo. "Hay pacientes que se han tenido que pagar un vehículo o un taxi y queda varada porque no hay una forma de volver. Para nosotros es complicadísimo depender de Cutral Co", se explayó.

"Con la ambulancia se podría hacer que los pacientes salgan de acá y vayan a Piedra del Águila directamente y la ambulancia vuelva a la localidad, sin necesidad de hacer doble viaje", sugirió y advirtió que "se hacen un montón de kilómetros, se pierde mucho tiempo y cuando hay una vida en juego los minutos corren".