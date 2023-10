Se abrió camino entre la discriminación y este mes celebra 30 años en el mundo de la moda

Karina Saade - Diseñadora de Indumentaria y creadora de la marca Kisuhara (23).jpg

"A los 10 años volví a Tucumán y ahí terminé mis estudios primarios y secundarios, siempre con un espíritu muy positivo", remarcó antes hacer mención al primer paso que dio para cumplir el sueño de incursionar en el mundo de la actuación.

"Empecé la carrera de Arte Dramático en la UNT y luego me instalé en Buenos Aires porque Dios tiene su oficina allí", comentó con cierto humor, antes de describir su decepción ante la discriminación que sufrió en un reconocido conservatorio "no por mis condiciones artísticas, sino por mi dificultad física al caminar", derivada del problema de salud que tuvo durante su infancia.

"Todos se copaban con mi nivel actoral, pero a la hora de desplazarme por el escenario me bajaban. En ese momento no había una mentalidad más inclusiva como ahora. Hoy en la tele se ve gente que antes no se veía, algunos quizás con distintas discapacidades. Y me dijeron que el conservatorio no estaba preparado para recibir alumnos con problemas físicos y que no me auguraban un futuro como actriz. Esas fueron las palabras exactas que me dijeron, me quedaron grabadas en el alma. Nunca me sentí con una discapacidad, ni limitada. Fui criada de esa forma o tengo esa forma de ser", subrayó.

Bastaron 24 horas de lágrimas para que volviera al ruedo con su sueño al inscribirse en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, que en ese momento la dirigía su coprovinciano Manuel Serrano, "uno de los cinco mejores docentes de la Capital Federal, que en ese momento estaba casado con Alicia Bruzzo", la recordada actriz que dejó una huella con sus magnificas y diversas performances en ficciones de televisión, cine, teatro y fotonovelas.

Karina Saade - Diseñadora de Indumentaria y creadora de la marca Kisuhara (33).JPG

Allí, y más tarde en sus estudios de posgrado, Karina se adentró en el universo de los dramaturgos Berthold Brecht y Federico García Lorca, el español que se convirtió en uno de sus mayores referentes. Precisamente inspiró el festejo de sus tres décadas en el mundo de la moda en Neuquén, dado que el evento incluirá una performance actoral de fragmentos de su obra La casa de Bernarda Alba, con diseños exclusivos de ella.

"Mi amor por Federico siempre fue inmenso. Sus creaciones recrean un drama, un amor, una opresión, una discriminación que tienen que ver con lo que yo viví, de ahí la puesta que voy a hacer en el MNBA donde voy a contar mi historia a través de esos sentimientos y esas mujeres", señaló.

Reinventarse, más allá de la adversidad

Luego de años de formación y con "book en mano de fotos en blanco y negro, como se usaba en esa época", Karina se lanzó al mercado laboral. Cansada del vano periplo para encontrar papeles, decidió darle una vuelta de tuerca a su frustración y redireccionó su búsqueda como vestuarista.

"Yo no quería salir de ese ámbito y me encanta la ropa. Creo que transmite muchísimos mensajes, es un estado de ánimo también y me permitía recrear personajes a través de eso. Así que me puse a estudiar una tecnicatura en moldería e hice un curso de diseño. Era todo preguntarme, responder y hacer. En el hacer iba descubriendo cuál iba a ser el camino", manifestó antes de recordar la presentación de su primera colección en octubre de 1993 "en un piso en la Avenida Las Heras con amigas actrices y músicos". "Lo que ahora se usa como feria o showroom, yo lo hacía en esa época: vendía mis colecciones o cápsulas -como se llaman ahora- de ese modo", remarcó.

Unos meses después, un viaje por Bolivia inspiró el nombre de su marca, Kisuhara, por "un tipo de árbol que crece en Potosí". A partir de allí continuó camino con un sello diferenciado.

Neuquén como destino

Ya con su proyecto armado, Karina optó por una vida diferente lejos de la selva porteña en Córdoba. Allí conoció al papá de sus hijas, un zapalino con quien planificó una familia y un futuro en Neuquén. Luego de una fugaz estadía en Chos Malal, en el 98' se instalaron en la capital provincial donde su nombre poco a poco logró convertirse en una referencia en el incipiente mundo de la moda local.

Karina Saade - Diseñadora de Indumentaria y creadora de la marca Kisuhara (37).JPG

"Acá pude desarrollar de forma fuerte mi marca. Neuquén no era lo que es hoy. La forma en que yo trabajaba y vendía lo que hacía era muy novedoso en ese entonces ya que seguí presentándome en showrooms. Me acuerdo que fui a buscar a mi primer ayudante a un Cepaho. Así conocí a Mary, quien sigue trabajando para mi con su propio taller en su casa", resaltó Karina.

"En esa época yo estaba más abocada a la confección de ropa de temporada de verano y un poco el clima y la sociedad neuquina me llevó a desarrollar colecciones de invierno, mucho abrigo largo y pantalones, que es mi prenda icónica. También empecé a hacer diseños para varones, los esposos de mis clientas", describió.

Con el tiempo empezó a ser sinónimo de alta costura. El puntapié inicial lo dio el pedido de un vestido de casamiento de una clienta. El desafío fue la oportunidad para desvelar un talento que más tarde se promocionó con el boca en boca. "Una vez que empecé no pude parar, fui creciendo cada vez más. Siempre tuve trabajo y traspasé generaciones. Llegué a hacerle el vestido de comunión a la hija de una clienta, para luego hacer el de su boda", deslizó la diseñadora.

"Las puertas también se me abrieron porque soy parte de Neuquén Enhebra que nace de la mano de María Pasqualini secretaria de Cultura, Capacitación y Empleo y Alicia Nara directora del Instituto Visso", dijo haciendo alusión al evento que concentra y visibiliza el diseño y los emprendedores de la región.

Karina Saade - Diseñadora de Indumentaria y creadora de la marca Kisuhara (34).JPG

Durante unos años Karina tuvo un punto de venta junto con su taller en la calle Domene y Leguizamón, en el barrio Jardines del Rey. Luego reemplazó ese espacio por un local en Juan B. Justo y Santiago del Estero, hasta que abrió su atelier de Antonio Álvarez 975, que continúa vigente desde el 2001.

Trascender y marcar la diferencia desde lo artístico

Pasaron ya tres décadas desde esa llegada a Neuquén, la ciudad en la que Karina desplegó su vuelo artístico para brillar más que nunca. Para celebrar la magia, el 21 de octubre a las 19 la diseñadora será la gran anfitriona de un evento "completamente original" en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Allí fusionará sus grandes pasiones dentro del arte: el teatro y la música con sus diseños de alta costura.

Luego de una recepción, en la que habrá más de 320 invitados vinculados con el mundo de la moda y las tendencias en Neuquén, unos catorce artistas en escena recrearán La casa de Bernarda Alba luciendo los diseños de Kisuhara.

Karina Saade - Diseñadora de Indumentaria y creadora de la marca Kisuhara (28).JPG

La elección del MNBA como escenario para la celebración "no es casual". "Más que un desfile de moda tradicional, esta presentación será todo un evento social y cultural que busca sentar un precedente en la articulación entre diseño de indumentaria, cultura y arte. Vestir durante 30 años a la mujer neuquina, con creatividad local, también es parte de nuestra identidad cultural. Esta será una forma más de poner en valor el gran esfuerzo y los desafíos que implica hacer moda desde y para la Patagonia, apelando a la inspiración y la creatividad local que nada tienen que envidiar a las grandes urbes del mundo", sostuvo Karina.

“Espero que salga hermoso. Creo que la gente va a estar muy asombrada, se va a llevar una hermosa experiencia que va directo al alma. Esta es mi forma de agradecer la relación que me vincula con las mujeres de todas las generaciones a las que hace décadas tengo la oportunidad de vestir y acompañar en los momentos más significativos de sus vidas”, resaltó antes de agradecer el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la ciudad de Neuquén, especialmente a María Pasqualini y Cintia Rojas, además de Bárbara Verselis, Florencia Arienti y el Instituto Visso por la puesta artística.

"Si tuviera que pasar por todo lo que pasé para llegar acá, lo volvería a hacer. Creo que cualquier persona que quiere poner en valor todo lo que tiene para dar, puede hacerlo. Me gustaría que mi historia sea un motor que inspire a no bajar los brazos nunca. Mientras uno tenga salud, las fuerzas y las ganas no hay motivo para darse por vencido nunca. Nadie te puede decir que no podes. Uno tiene que tener el valor y creer en uno", concluyó.