Se beneficiaron 30 entidades con el Programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos

Fortaleció la gestión, la formación deportiva y el rol social de los clubes en la provincia del Neuquén. Tuvo alcance a entidades de 14 localidades.

El gobierno de la provincia del Neuquén presentó el balance anual del programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos , una política pública que durante 2025 acompañó a 30 instituciones deportivas y sociales. La iniciativa, desarrollada de manera conjunta con la empresa Pan American Energy (PAE), tuvo como eje central reforzar la gestión institucional y potenciar el impacto social que los clubes cumplen en cada comunidad.

El programa impactó en entidades de 14 localidades neuquinas . Este despliegue territorial permitió fortalecer el entramado deportivo y social en contextos urbanos y rurales, consolidando a los clubes como espacios de encuentro, contención y desarrollo para niños, niñas y adolescentes.

Al realizar un balance, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, subrayó la importancia de esta política provincial al señalar que “el programa Fortalecimiento de Clubes reconoce el enorme rol social que cumplen los clubes en cada localidad de Neuquén . Junto a Pan American Energy seguimos invirtiendo en formación, organización y herramientas que fortalecen a quienes todos los días sostienen estos espacios para nuestras juventudes”.

En la misma línea, la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone, destacó el alcance provincial de la iniciativa y afirmó que “cuando el Estado y el sector privado trabajan de manera articulada, los resultados llegan a cada territorio. Este programa nos permite profesionalizar la gestión de las instituciones deportivas y potenciar su impacto social en toda la provincia”.

Ejes del programa

La propuesta se inscribe dentro del plan provincial integral de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, impulsado por la secretaría de Deportes y Cultura, y responde a una estrategia de largo plazo orientada a ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida a través del fortalecimiento institucional.

Las entidades participantes fueron seleccionadas tras un proceso de evaluación que contó con más de 60 clubes postulantes de toda la provincia, realizado entre el 17 y el 28 de marzo de 2025. Un requisito central fue contar con personería jurídica, condición clave para garantizar la proyección y sostenibilidad de las instituciones.

El programa se desarrolló a través de dos ejes principales. Por un lado, el fortalecimiento de la gestión institucional, con capacitaciones y acompañamiento a dirigentes y equipos de trabajo en planificación, organización, financiamiento, sostenibilidad económica, derechos humanos e inclusión. Esta instancia permitió mejorar la formulación de proyectos, facilitar el acceso a programas de financiamiento y promover el intercambio de experiencias, dando lugar a la conformación de una Red Provincial de Clubes.

El segundo eje estuvo orientado a la formación de formadores, con capacitaciones técnicas, tácticas y físicas destinadas a entrenadores y preparadores. Se abordaron contenidos vinculados a la carrera deportiva, cerebro deportivo, entrenamiento de la fuerza, medicina deportiva y coaching, a cargo de profesionales especializados y referentes del ámbito deportivo.

Como parte destacada de las actividades, el programa contó con la participación de Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, quien compartió su experiencia en liderazgo y trabajo en equipo, aportando una mirada integral sobre el desarrollo humano e institucional de los clubes.

Con una fuerte impronta territorial y un enfoque integral, el programa Fortalecimiento de Clubes Neuquinos se consolidó como una herramienta estratégica del Estado provincial para acompañar a las instituciones que, día a día, sostienen el deporte, la inclusión y la vida comunitaria en cada rincón del Neuquén.