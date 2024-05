Se ganó una Hilux en la Fiesta del Chef Patagónico, lo llamaron y creyó que era una broma de sus amigos

FIESTA DEL CHEF PATAGÓNICO- ASADO-2.jpg La Fiesta Nacional del Chef Patagónico fue todo un éxito y el sorteo final de la camioneta fue el broche de oro para los que participaron y compraron un número del IJAN. Fiesta Nacional del Chef Patagónico 2024

El sorteo programado no se hizo esperar y la voz del locutor Lorenzo Lorente, quien además es jefe del cuartel de Bomberos de Villa Pehuenia, anticipó con mucha adrenalina el momento en el que se anunciaba el ganador de la camioneta 4x4.

¿El favorecido de la suerte? John Cuiñas, de la localidad de Aluminé, quien además se desempeña en el Plan del Manejo del Fuego. Ganó entre 4431 personas que compraron el número para el sorteo.

La Hilux, el diálogo y broma con el locutor

“John Cuñas, escúcheme, usted pudo comprar un número por el sorteo de la camioneta 4x4 para la fiesta Nacional del Chef patagónico Hilux por Nippon Car, compró un número”, dijo el locutor, quien llamó por teléfono en vivo.

Cuando estaba el locutor Lorenzo Lorente, me llamó enseguida y no lo podía creer, me tardé en contestar porque pensé que eran mis amigos con una broma - John Cuiñas -ganador de la Hilux Cuando estaba el locutor Lorenzo Lorente, me llamó enseguida y no lo podía creer, me tardé en contestar porque pensé que eran mis amigos con una broma - John Cuiñas -ganador de la Hilux

Pero Cuiñas fue un poco desconfiado, en estos tiempos donde pocos atienden el teléfono y mucho menos ante la noticia de haber ganado un premio.

“Quiero decirle algo, ¿dónde está? ¿Usted conoce a los brigadistas por los incendios forestales?”, insistió Lorente, en vivo, durante la llamada con el ganador de la camioneta, que hasta ese momento, parecía que sospechaba de tamaña sorpresa.

“Estoy en mi casa, sí se escucha con mucho ruido, no se escucha bien”, dijo Cuiñas, mientras trataba de sintonizar de qué iba el llamado.

“Te cuento algo, sabés que, ¡sos el ganador de la camioneta Hilux cero kilómetro, ¿estás contento?”, le dijo Lorente, ante los aplausos del público en el sorteo.

Hasta ese momento, Cuiñas ya había caído de que había comprado un número para el sorteo de la camioneta en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, pero por su tono de voz, aún denotaba cierta desconfianza ante el llamado de Lorente.

“Si, la verdad que no sé si estoy contento, parece un chiste…”, contestó Cuñas, en un tono que denotaba a la emoción.

“Vos sabés que yo soy una persona seria, está la gente del IJAN, hay 4431 personas que te quieren y otras no tanto, pero estamos todas felices”, continuó el locutor.

“No lo puede creer”, dijo el brigadista, que se llevó el premio, que por estos días vale fortunas.

Broma, amigos y el números de la suerte

En diálogo con LU5, Cuiñas dijo que no estuvo presente en el sorteo, y que pensó que lo habían llamado sus amigos para hacerle una broma. "Cuando estaba el locutor Lorenzo Lorente, me llamó enseguida y no lo podía creer, me tardé en contestar porque pensé que eran mis amigos", explicó.

Indicó que compró el número en un restaurante de Aluminé y compró el 701.

El vehículo saldrá patentado a su nombre, y será entregado en la agencia Nippon Car en Neuquén, junto con las autoridades del IJAN, a cargo de Raúl Bettiga.

"Tengo otra Toyota y la voy a tener que vender, porque es para usarla yo. A esta altura no soy delicado y no sé ni de qué color es la camioneta. Es la primera vez que no voy al festival, porque tenía un problemita de salud. Sigo a cargo del sistema del manejo del fuego... y todo está muy tranquilo", dijo Cuiñas, quien depende de la secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la provincia, hoy abocado al Operativo Nieve de la provincia.