Se inauguró Argentina Oil & Gas Patagonia 2024, edición récord por su espacio y convocatoria

En el acto de apertura, el Gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó: “Llegar a todo esto no se dio de un día para el otro, trabajó mucha gente para despertar el interés de Vaca Muerta. Cada uno debe hacer su parte, vamos a competir con los mejores del mundo y para ganarle al Dream Team debemos jugar en equipo, armar un equipo, poder hacer un win-win”. Y cerró: “Nos queda mucho por hacer, mucho por crecer. Estamos convencidos que la muestra que vamos a hacer en dos años va a ser más grande. Neuquén despierta interés”.

AOG Patagonia 2024 - miercoles dia 1 Maria Isabel sanchez

En cada edición esta exposición va creciendo, sinónimo del crecimiento del sector. Se cubrieron todas las plazas de hospedaje y hemos calculado que el impacto económico de este evento en la ciudad de Neuquén y alrededores es cerca de $5000 millones”.

“La industria requiere de tiempo y esfuerzo y eso se logra necesariamente con planes de largo plazo. Hay que tratar de homogeneizar las normas para evitar que cada región o cuenca tenga costos adicionales por falta de estandarizaciones. Espero que realmente sea el camino, que flexibilicemos las normas que nos permitan llegar o superar los 1.5 millones de barriles, que nos permitan dejar de hablar del potencial de Vaca Muerta y pasemos a hablar de la realidad de Vaca Muerta”, agregó.

Luego de la inauguración, tuvo lugar el Ciclo “Encuentro con los CEOs”, donde los líderes de las empresas más destacadas de la industria compartieron sus proyecciones, desafíos y novedades.

En la primera ronda, participó Marcos Aranguren, de CALFRAC Argentina: “en Argentina se ha hecho un buen trabajo de ponernos a nivel mundial. Hay muy pocas cosas que no se están haciendo y las que no se están haciendo ya están en vías de desarrollo. Estamos alcanzando metas importantes sin necesidad de ir afuera para alcanzar la solución". Por su parte, Jorge Vidal de SLB, señaló: "en Argentina, en la cuenca de Vaca Muerta en los últimos 15 años, los logros han sido fantásticos. El potencial ha sido una realidad y no solo una promesa, lo que obedece a la resiliencia y a la flexibilidad que ha demostrado la industria”.

AOG Patagonia 2024 - miercoles dia 1

Catherine Remy, de TotalEnergies, participó del segundo bloque y comentó: “en cada una de nuestras inversiones, en particular en Neuquén, miramos las emisiones y el aspecto social que es muy importante y no debemos olvidarlo. Lo destaco porque uno de nuestros focos estratégicos desde que estamos presentes en la cuenca es la educación. Hoy firmamos con el gobernador de Neuquén un acuerdo para sostener las becas de capacitación para tener más educación y también la inclusión de los jóvenes”.

Por su parte Horacio Turri, de PAMPA ENERGÍA, indicó: “En petróleo estamos viendo que el mercado es el mundo, con ciertas particularidades: en primer lugar que somos tomadores de precios; y que necesitamos llevar adelante una política muy agresiva de infraestructura”, resaltando cada uno de los eslabones de producción”. En su turno, Ricardo Markous de TECPETROL, coincidió en la importancia de invertir en infraestructura y destacó la necesidad de trabajar en conjunto tanto públicos como privados en educación técnica y en la formación profesional.

En el tercer bloque y siguiendo la línea de capacitación, Horacio Marín de YPF señaló que la “industria tiene que utilizar el polo tecnológico” y hacer un centro de capacitación de oficios, por la falta de capital humano. “Toda la industria tiene que tratar de certificar miles de trabajadores y solo tomar de ahí para trabajar por dos razones: seguridad y competitividad.

En el cierre de la jornada se realizó la Firma del acuerdo de la Mesa de Desarrollo de Redes de Valor. La exposición continúa hasta el viernes 25 de octubre con una agenda cargada de actividades académicas y de actualización profesional. Entre ellas, se está desarrollando la 3a Jornada de (R)evolución Digital e Innovación Tecnológica para Petróleo y Gas (JRED3), organizada por la Comisión de Geotecnología e Informática del IAPG; y el Ciclo de Conferencias en la AOG, que comenzó este miércoles con la comisión de Compliance OIl & Gas 2025: coyuntura, nuevos proyectos y desafíos.

El viernes coparán el predio los jóvenes, quienes tendrán su espacio exclusivo y disruptivo: la 8va edición de la Jornada de JÓVENES OIL & GAS, JOG 8; allí destacados profesionales de la industria transmitirán ideas, información y experiencias a las nuevas generaciones.

Más información: https://www.aogpatagonia.com.ar/