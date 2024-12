Se modificó el uso de ocupación del suelo en la Isla 132: cuál es el beneficio

“El ordenamiento del uso del suelo que estaba aprobado en la isla no coincidía con las manzanas. Uno lo que pretende es que toda una manzana comparta el mismo tipo de eso de suelo. Pero nos encontramos con lotes que tenían tipos de uso de suelo diferente y eso es una anomalía que no corresponde. No estaba homogéneo entre el uso y el amanzanamiento”, señaló Sguazzini a LMNeuquén.

ISLA 132- CONCEJO DELIBERANTE-MODIFICACIÓN USO DEL SUELO.jpg Así quedaron unificadas en la Isla 132 las manzanas con el uso del suelo que se le pretende dar.

Predio de la Fiesta de la Confluencia

Otra discusión que hubo fue por dos manzanas, de 20 mil metros cuadrados, ubicados frente a la zona de los clubes. “La ordenanza establecía que se podía urbanizar, se podían vender los lotes y construir, que es justo donde se desarrolla la Fiesta de la Confluencia. Entonces lo que se hizo fue desafectarlos de uso urbano, para que no se construya y afectarlos a un parque", aclaró el ingeniero Sguazzini.

De esta manera no se afectará el espacio destinado en la isla a la Fiesta de la Confluencia. "Con lo cual la isla paso a tener 20 mil metros cuadrados más de parque, que antes no tenía", destacó el concejal.

Isla 132- cámara muni- limpieza.jpg

Dijo que lo que establecieron es que cuando se construya una obra de infraestructura, como puede ser un hotel, no debe afectar los servicios de los barrios linderos. “La garantía de los servicios tiene que estar, el tiramiento de los afluentes tiene que estar”, ratificó y agregó: “Queremos que se invierta, pero que sea en armonía con los lotes linderos".

El concejal se mostró partidario de que Cordineu presente un master plan de saneamiento para que todos los proyectos de la isla que estén en consonancia con lo que se vaya a hacer.

Uso no residencial

Un tema preocupante es el uso residencial en ese sector de la ciudad. “Expresamente, dejamos establecido que no puede ser para uso residencial. Es decir que, para que no haya dudas, la ordenanza dice que se puede hacer uso como espacio gastronómico, hotelero, recreativo, cultural, estacionamiento y al final dice que no puede ser para uso residencial. Eso fue para que no haya ningún malentendido”, aseguró.

Otro punto que se debatió fue el de la necesidad de estudios ambientales. “Claramente, dice que tienen que presentar estudios ambientales en función de lo que corresponda. Hay una normativa que establece las condiciones”, indicó Sguazzini y ejemplificó en que no es lo mismo que se construya un hotel con 20 habitaciones que con 800. De ahí la necesidad de realizar estudios para determinar el impacto.