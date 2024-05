Se quedó varado en el barro y le dijeron que espere una semana para el rescate

camionero varado buta ranquil bomberos.jpg El llamado llegó a las 18 del viernes.

Detalló que el cuartel de los bomberos está ubicado a unos 40 kilómetros del punto de Filo Morado donde el camión había quedado varado el pasado miércoles por la tarde. "Se le notó la emoción al chofer cuando nos vio", dijo Quiroga y agregó: "No pudo avanzar más por el barro. No tenía más agua ni comida, no tenía nada el señor. Había hecho fuego con unos bidones que tenía en el camión para poder calentarse porque las temperaturas no eran las adecuadas".

Según explicó, el camino está en malas condiciones, pero el hombre tomó la ruta sugerida por el GPS. Contratado por una empresa de Buenos Aires, viajaba con rumbo a la ciudad mendocina de Malargüe, cuando se quedó varado en una zona afectada por la lluvia y el barro. Si bien solicitó ayuda a distintos conductores, finalmente fue el intendente de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, el que solicitó ayuda a los bomberos.

"Alguien que pasó por Rincón de los Sauces llamó a Defensa Civil de Rincón de los Sauces, y de ahí lo llaman al intendente que está encargado de Defensa Civil en Buta Ranquil, porque no hay oficina de Defensa Civil acá", dijo Quiroga y agregó que, ante esta situación, fueron a asistir al camionero y lo llevaron al cuartel, donde le ofrecieron café y le tomaron la presión.

Si bien los Bomberos se comunicaron con los directivos del hospital local, el camionero no quiso recibir atención médica, porque se encontraba en buen estado de salud. Por el contrario, solicitó regresar al camión el viernes por la noche, ya que no quería dejar su vehículo desatendido. "Es comprensible porque es responsable del camión y de la carga, pero molesta saber que estuvo tantos días sin ayuda", afirmó el jefe del cuartel.

camionero varado buta ranquil.jpg El hombre fue por el camino indicado por el GPS, pero estaba en muy malas condiciones.

"El intendente le ofreció alojamiento pero decidió irse al camión el viernes a la noche. Y el sábado a la mañana nos avisó que vino gente de Vialidad para mandar una máquina. A la noche volvió avisar que recién lunes o martes iban a mandar la máquina", relató Quiroga y agregó que, ante esa situación, los bomberos asistieron al lugar en una camioneta, trabajaron para paliar el barro y liberar el punto afectado, y finalmente engancharon el camión a la camioneta y lo arrastraron por 50 metros, hasta que el vehículo pudo salir por sus propios medios.

"Lo logramos sacar y le corrían lágrimas al chofer por la emoción", dijo. También indicó que los Bomberos tuvieron que arriesgar su propia camioneta para tirar de un vehículo de mayor porte. "Es el equipo que uno cuida como oro", afirmó Quiroga, molesto por la falta de respuestas de Vialidad para despejar el camino, ya que el hombre había tenido el inconveniente el miércoles, y debía esperar hasta el martes para ser asistido.

"El yacimiento El Portón de YPF está a 4 kilómetros y tienen equipamiento y todo. Es inhumano que lo dejen así", aseguró el referente de los Bomberos que intervino en el caso.

Otros casos de vehículos varados en la ruta

En un contexto de fuertes inclemencias climáticas, no es la primera vez que los Bomberos Voluntarios del interior de la provincia tienen que asistir a los automovilistas que se quedan varados en la ruta. Este finde semana ocurrió algo similar en la zona cordillerana, y a partir de la acumulación de nieve sobre los caminos. Los viajeros quedaron varados por la nieve en la Ruta 11 y tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia- Moquehue. Ante estas circunstancias, solicitaron a las personas que consulten el estado de las rutas antes de emprender viaje.

Uno de los automóviles era un Ford Focus que se había quedado sobre la Ruta 11, a la altura de Los Cruceros, camino a Mallín Chileno. En tanto, el segundo era una Fiat Strada a la altura de la alcantarilla de Impodi.