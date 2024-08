Se recalienta la interna docente: ATEN Provincia no participó de la asamblea de capital

La conducción provincial está presente en las asambleas de varias seccionales, pero decidió ausentarse de la asamblea de ATEN capital para "no convalidar la violencia".

El conflicto interno en el gremio docente ATEN se recrudece cada vez más. Este jueves, la conducción provincial decidió ausentarse en la asamblea de ATEN capital, mientras que sí están participando en otras seccionales. Según informaron desde ATEN Provincia a LMNeuquén , la decisión fue porque no quieren "convalidar la violencia que ejercen e incitan desde la conducción capital".

Qué dice el comunicado de ATEN Provincia

Encabezado con el título: "A 42 años de aten reivindicamos los principios fundacionales sobre la democracia interna, unidad e independencia. No más violencia en aten", aseguraron que hace un tiempo el frente Multicolor viene sosteniendo una estrategia de derecha que busca "demonizar a los dirigentes que no son de su tendencia desde la lógica de la cancelación y/o violencia en cada debate".

A su vez, remarcaron que este frente quiso trasladar estas formas "poco democráticas" a algunas seccionales donde no conducen y casi no tienen militantes, práctica que fue rechazada y repudiada por esas seccionales, según sostuvieron.

posteo aten provincia

Asimismo, destacaron que están en contra de "la lógica clientelar que están aplicando en Neuquén Capital y Plottier con el fin de invisibilizar la enorme militancia de cada compañerx en cada lugar de la provincia".

"Eso no es aten, eso no es democracia, es un modelo funcional a quienes desde los gobiernos persiguen y demonizan las organizaciones sindicales y sus dirigentes", siguió el escrito.

Un punto conflictivo que resaltaron tiene que ver con las "jornadas de lucha", donde ATEN provincial observa que muestran una masividad que luego no se refleja en las actividades que esas conducciones hacen votar. "Buscan sólo un número, no se discute, no se analiza y lo que es peor se banaliza y agrede", subrayaron.

Por estas razones, denuncian estas prácticas y a quienes las impulsan, "atentando contra los más de 40 años de historia, con profundos debates políticos y con un sindicato único, que nos ha permitido disputar al gobierno enormes conquistas para lxs trabajadores" e insisten en que "eso no es ATEN" sino que es un modelo funcional a quienes desde los gobiernos persiguen y demonizan las organizaciones sindicales y sus dirigentes.

Sin embargo, resaltaron que la contracara de esto es la enorme participación de docentes en toda la provincia que, "sosteniendo el día escolar, participaron de las Asambleas con retiro en ese horario, tal cual se definió desde la organización sindical".

Propuestas de algunas de las seccionales

En medio de estos conflictos internos, tanto ATEN capital, como Plottier, San Patricio del Chañar, Picún Leufú y minoría de Cutral Co, propusieron como moción en las asambleas la continuidad del plan de lucha con un paro de 72 horas los días martes, miércoles y jueves, que finalmente fue la moción ganadora.

Asamblea aten capital (5).jpg Sebastián Fariña Petersen

La propuesta incluye, el día uno, volanteadas en las rutas en distintos puntos de la provincia. En Capital a la altura de Zanón y donde cada seccional defina. Para el día dos, una marcha provincial concentrando a la altura de Alta Barda para llegar a Casa de Gobierno y exigir una mesa de diálogo. Por último, el día tres, asambleas en toda la provincia.

Además, buscan proponer a las organizaciones nacionales que realicen un acto frente a la Casa de Neuquén en Buenos Aires para nacionalizar el conflicto.

Es importante recordar que, en las asambleas anteriores donde se decidió la medida del paro de 48 horas que se está llevando adelante, el frente Multicolor propuso la continuidad del paro y la conducción provincial aceptar la propuesta del gobierno.