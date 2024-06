Se recibió de carpintero, pero el CPE no le permite trabajar

Lautaro Bravo fue por largos cinco años al Colegio San José Obrero para completar sus conocimientos. Allí, al igual que todos sus compañeros, aprendió historia, geografía, entre varias materias, y se especializó como auxiliar técnico en Carpintería. Él tiene síndrome de down y su título tiene una aclaración que lo perjudica: " Esta certificación no es habilitante para el ejercicio profesional, por la responsabilidad civil que dicha titulación conlleva".

Lautaro se recibió en diciembre del 2022, pero el título llegó recién en noviembre del año pasado. "La explicación que me dieron es que está basada en una normativa que es una resolución federal, para todo el país, que habla de la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Esa norma se aprobó en 2016 y ahí aplaudimos porque antes los pibes no entraban en las escuelas, pero hoy necesita ser readecuada porque es inconstitucional, porque ningún título profesional te lo inhabilitan antes de empezar a ejercer", destacó a LMNeuquén Marcela Bravo, mamá de Lautaro.

Lautaro también se expresó. Él ya tiene 22 años, es mayor de edad y le encantaría trabajar como carpintero en su colegio, el San José Obrero. En una nota que la familia prepara para presentar un amparo judicial el joven contó que en sus años por el colegio hizo varios muebles y utilizó diferentes maquinarias para hacerlos.

"Aprendí mucho y estudié un montón, hice una casa de madera, una silla. Usé la sierra eléctrica para cortar madera y la lijadora. Al fondo del taller en una pieza aprendí a pintar con una pistola y máscara", contó Lautaro y aclaró que lo que le falta hoy es "el título, diploma, de carpintero".

El CPE no respondió favorablemente

Si bien su mamá confesó que en primera instancia pensó en dejar las cosas así, el pedido de su hijo, las ganas de poder trabajar como carpintero y además las posibilidades de todos los chicos y chicas con discapacidad de tener las mismas oportunidades la ayudaron a tomar la determinación de pedir que le rectifiquen el título a su hijo.

Marcela aseguró que el texto que le estamparon al título de Lautaro lo pusieron de "antemano" y remarcó que es "inconstitucional porque va en contra de los tratados internacionales de la convención de los derechos de personas con discapacidad".

Ante esta situación es que la familia hizo una presentación ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) que fue respondida sin mucha claridad y sin respuesta a su pedido de rectificación.

"Yo no voy ni contra la escuela, ni contra el CPE, ni siquiera se trata de mí, yo ya había dicho que a veces es preferible tener paz y no razón. Pero se trata de Lautaro, lo hablamos con él, él tenía que entender qué implicaba la inhabilitación de un título. Yo traté de correrme para que él decidiera con libertad y él decidió que quiere que su título diga que es carpintero y que si en algún momento le ofrecen trabajo pueda hacerlo", destacó la mujer.

Ese camino de justicia lo empezaron el año pasado y hoy está en las puertas de un nuevo capítulo de la mano de la abogada, Estela Schiel, especialista en derechos humanos, quien está preparando un amparo para que sea la Justicia la que le otorgue el título habilitante a Lautaro.

"Yo no busco que el juez diga bueno, dale, listo le damos el título a este chico. Si no que se cambie la normativa. Este año otro estudiante con síndrome de down se va a recibir en el San José Obrero. ¿Y le va a pasar lo mismo que a mi hijo? Yo quiero que haya un cambio y que esto no se vuelva a repetir", destacó la mujer, quien además insistió en que no busca llevar adelante un reclamo aislado.

Es que Lautaro tuvo un excelente desempeño en la escuela, aprobó los cinco años con honores, con diploma. "A él le dieron diploma al mejor compañero, diploma de honor, el premio San José Obrero, por el esfuerzo, y tuvo el diploma del cuerpo de abanderados con la bandera papal", enumeró la mamá sobre el paso por la institución educativa de su hijo por lo que no puede creer que todo eso sea solo para la foto.