Se restablece el servicio de colectivos entre Neuquén Senillosa

“Veníamos haciendo hasta el año pasado una asistencia a través del Fondo Compensador de Nación. Esa normativa nacional obligaba a los Estados provinciales y municipales a aportar un monto similar con la idea de la sustentabilidad de los servicios de transporte público, y eso en diciembre quedó interrumpido”, explicó el director.

Ciarrocca destacó que el ministro de Economía, Producción e Industria de la provincia del Neuquén, Guillermo Koenig “abrió una ventana de negociación, convocó a la empresa para sentarse y escuchar a ver verdaderamente cuál es la situación de fondo que ellos están planteando”.

El conflicto

Este lunes, los usuarios de colectivos que viajan desde Senillosa a Neuquén o viceversa se encontraron con la ausencia de las unidades en las paradas. Desde el sindicato que agrupa a los choferes aclararon que la suspensión del servicio no fue por una medida gremial sino por una decisión de la empresa, que no recibió los subsidios habituales por parte del gobierno provincial.

Gabriel Ceballos, secretario general de Unión Tranviaria Automotor (UTA) en Neuquén, explicó en una entrevista con LU5 que la medida fue decidida por la empresa a cargo del transporte de pasajeros, pero sin intervención de los trabajadores.

"La empresa tomó la decisión de no sacar los coches porque no recibió el subsidio provincial", dijo el referente del gremio, y agregó: "Fue una decisión unilateral por parte de la empresa. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de participación".

SI bien esperan que el tema se solucione en los próximos días, por ahora no hay novedades con respecto al pago y la posibilidad de que se retome el servicio. "Por la información que tenemos, esta semana se iban a compensar esos subsidios pero parece que vienen atrasados", aclaró Ceballos.

Si bien el primer servicio de Senillosa parte a las 4 de la mañana, los usuarios de colectivos se encontraron este lunes con la ausencia de las unidades, por lo que se espera que en los próximos días lleguen los subsidios para que se retome la actividad de transporte.