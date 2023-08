Se roban más de diez llaves y medidores de agua por semana

El EPAS advirtió que los robos están más vinculados al vandalismo que al valor de los elementos, puesto que los medidores no tienen mercado y las llaves de cobre no pesan más de medio kilo.

El funcionario estimó que una de las razones del robo puede ser la reventa del material, aunque aseguró que no tiene un valor de venta elevado. “El medidor no les sirve, no es reutilizable. No tiene partes electrónicas, la mayoría son plásticos que no se pueden volver a colocar en una conexión nueva porque tiene que estar registrado”, aclaró Rodríguez.

Las llaves son de bronce y pesan menos de medio kilo, por lo que no se consigue mucha plata al venderlas en una chacarita o negocios de ese tipo. Es más el daño que ocasiona que la posible ganancia. “Genera un gasto para el usuario que debe reponerlo y la movilización de la cuadrilla del EPAS para cortar y reponer la llave cuando el usuario la compre”, puntualizó.

medidor digital agua Desde el EPAS alertaron por el robo de medidores de agua.

Indicó que “en las dos últimas semanas, hemos tenido más de 20 denuncias”. Los barrios afectados son de diferentes sectores de la ciudad: Confluencia, San Lorenzo, Unión de Mayo y Canal V.

¿Cuánto sale reponer una llave o medidor?

La reposición corre por cuenta de los usuarios. Cada llave cuesta entre 13 o 15 mil pesos, mientras que un medidor nuevo vale más de cien mil pesos.

El EPAS está detrás de una solución contra los robos, pero se choca con una situación inevitable: los medidores y llaves tienen que estar en un lugar accesible para tomar las mediciones y otros temas que incumben al EPAS.

Ante una situación de robo, el usuario debe comunicarse con el organismo provincial al Centro de atención usuario 0800 222 4827 para que le manden una cuadrilla para reconectar el servicio. Luego, cuando ya compró la llave que le robaron vuelve a llamar al EPAS para que coloque la llave de corto en el ingreso a la vivienda.

Los conexiones domiciliarias del EPAS en la ciudad son unos 85 mil, de los cuales 3 mil tienen medidores, mientras que la llave la tiene el 90% de los domicilios.

“Lo que pretendemos es que visualice la problemática, que los vecinos estén atentos, nuestras cuadrillas están debidamente identificadas”, señaló Rodríguez.