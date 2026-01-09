Se viene el calor extremo a Neuquén: a cuánto llegarán las altas temperaturas

Tras un breve periodo de tiempo inestable, se prevé para la zona del Alto Valle un notable ascenso de la temperatura.

El calor no se alejó del todo de Neuquén y la zona, pero para este inicio sábado se anunció un notable aumento de la temperatura tras un breve periodo de tiempo inestable. El agobiante calor y el viento serán protagonistas de este fin de semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) prevé para la madrugada de este sábado un cielo mayormente nublado con una temperatura que arrancará en los 23 grados. Mientras que el viento soplará débil desde el noroeste con ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la mañana estará algo nublado y la temperatura ascenderá a los 28 grados con viento entre 23 y 31 kilómetros por hora. Hacia la tarde, se registrará un calor agobiante con temperaturas que se treparán a los 36 de máxima. También habrá rotación del viento, proveniente del sector oeste, que soplará leve. Por la noche la temperatura andará en los 34 grados con ráfagas de viento en aumento. Las ráfagas del sudoeste estarán entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) informaron que el ingreso de aire subtropical -Norte- traerá ascenso de la temperatura en toda la región. Pronostica sol y calor en cordillera, valles, meseta y costa. Mientras que para el domingo se prevé aire frío en montaña con algunas lluvias débiles. Descenso de la temperatura, con vientos del oeste. Anticipa lluvias débiles en cordillera a mediados de enero . Al tiempo que anticipa días cálidos en la región durante la próxima semana.

Cómo sigue el tiempo

las condiciones meteorológicas para este domingo no se verán tan afectadas. Continará el calor y el viento en Neuquén. Según el SMN, comenzará la jornada con 23 grados, viento débil y cielo despejado. En horas de la mañana algo nublado con un ascenso de la temperatura que la llevará a los 28 grados. Por la tarde seguirá algo nublado y aumentará la temperatura y el viento. La máxima alcanzará a los 33 grados y viento fuerte (entre 42 y 50 kilómetros por hora) con ráfagas de casi 60 kilómetros por hora bajo un cielo nublado.

Por su parte, la AIC pronosticó gran parte del domingo con sol radiante y una máxima que llegará a los 37 grados. El viento se irá incrementando durante la jornada y hacia la tarde/noche soplará cercano a los 70 kilómetros por hora.

El inicio de la próxima semana se respirará con cierto alivio, aunque las máximas pasarán los 30 grados. El lunes estará algo nublado con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados, con viento leve.

En tanto que, la AIC anticipó también un leve descenso de la temperatura. Pronosticó una mínima de 12 grados y una máxima de 29 grados. Soplará viento de leve a moderado provieniente del sector sudoeste.