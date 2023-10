SEJUN: “El TSJ está en una burbuja alejada de la sociedad”

La compra de camionetas 0 Km para tres vocales del TSJ y la fiscalía general no cayó nada bien en el sindicato de los trabajadores judiciales.

Indignación de Sejun

El titular de Sejun, en su ronda mediática, no escatimó palabras para manifestar la bronca que tiene el gremio porque todo parece ser una gran burla, mientras por un lado se pide a todos los poderes del estado austeridad, en la Justicia aparecen en escena manejando una cuatro por cuatro 0 km.

“No cuestionamos el gasto, porque la verdad es que hay una falta de vehículos y es un planteo que venimos haciendo para el parque automotor desde hace muchísimo tiempo. Mire, los autos que tienen nuestros compañeros y compañeras choferes son del 2014-2015 si no ha ocurrido un accidente es de casualidad”, aclaró de entrada Salazar.

Luego ahondó en el tema. “Nos parece una verdadera vergüenza y despropósito que se compren cuatro camionetas para los vocales del Tribunal cuando en realidad tendrían que ir para el parque automotor y así permitir que viajen cómodamente todos los funcionarios y profesionales que deben concurrir a distintos puntos de la provincia. En invierno por la nieve y las lluvias hay lugares donde prácticamente nos e puede llegar”.

El problema de la compra de vehículos fue el destino final. “El destino que se le va a dar a esas cuatro camionetas, para uso personal de los vocales Moya, Maziere, Gennari y el fiscal general Gerez, nos parece un despropósito”, sentenció Salazar.

Lo cierto es que el titular de Sejun ahondó en el análisis en forma mucho más crítica.

“Desde el Tribunal no entienden el fuerte cuestionamiento que viene sufriendo la justicia de hace muchísimo tiempo por vastos sectores de la sociedad. Parece que ellos están en una burbuja cada vez más alejado de la sociedad, entonces usan la lógica del yo me compro camionetas 4x4 para usarla personalmente y los demás me chupan un huevo. De esa manera, manejan en forma discrecional los fondos del erario público”, sostuvo el dirigente que está bastante indignado con la maniobra.