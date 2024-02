Senillosa: "El vecino no tiene por qué bancar con sus impuestos los favores políticos"

Aclaró que esa situación es inviable. "Es muy llamativo que reclamen un pase siendo funcionarios", sostuvo. Lo lógico, recordó, es que se vayan con la gestión saliente, como ocurre históricamente con los puestos políticos, con cada cambio de administración. "Cuando entrás a la función pública como funcionario te vas con la gestión, así que me llama mucho la atención", reiteró el jefe comunal.

Entre los desvinculados hay ex funcionarios, pero también personas que no cumplían con ningún requisito para el pase a planta permanente, como el mínimo de tres años como empleado.

Sin perjuicio del reclamo que están haciendo los empleados desvinculados, consideró que si creen que tienen el derecho de reclamar, que recurran a la vía administrativa que corresponde o si esta no prospera, a la legal.

municipalidad de senillosa

"Pero esta gente se tiene que enterar que hay un cambio de época, que se cambió la forma de gestionar en la Municipalidad de Senillosa. Ahora, el vecino no tienen por qué bancar con sus impuestos los favores políticos, los ñoquis del Estado, esto se terminó. A partir de ahora se van a hacer las cosas dentro de la ley, fuera de ella nada", sostuvo de forma categórica.

También hubo casos de empleados que renunciaron antes de ser notificados.

Pero el grupo más numeroso se fue de lleno al Concejo Deliberante a exigir una respuesta, en tanto el año pasado los ediles habían aprobado una ordenanza que convalida los pase a planta. Permanecieron muchas horas en el recinto en busca de una explicación.

Al respecto, el intendente consideró que "tomar el Concejo, no dejar que funcione, desde mi punto de vista no es lo lógico". Advirtió nuevamente que las personas que se condujeron de esta manera "no se enteraron que cambió la situación y que hay una demanda de la ciudadanía de hacer las cosas bien. Querer ejercer la violencia y tener actitudes patoteriles es de la vieja política".

Si consideran que están a derecho, que recurran por la vía administrativa o legal que corresponde. Por la violencia no". Intendente Lucas Páez, de Senillosa.