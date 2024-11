Senillosa: municipales sesionan en asamblea y levantan el corte parcial en Ruta 22

Los trabajadores municipales de Senillosa realizaron este viernes por la mañana un corte parcial sobre la ruta 22, a la altura de la Avenida San Martín, que pasadas las 19 había sido levantado, y definían en asamblea si profundizaban la protesta, en caso de no obtener respuestas por parte de la Municipalidad.

"El panorama sigue siendo el mismo. Lamentamos estar nuevamente en esta situación: un mes atrás tuvimos una solución al conflicto con acta acuerdo firmada por el Ejecutivo provincial y local. Se cumplió parcialmente pero no en su totalidad", dijo Jonathan Valenzuela, delegado de ATE Senillosa, sobre el conflicto que se extendió durante 54 días y parecía resuelto con la firma de un acuerdo entre las partes.

"Esta mañana nos encontramos que la puerta de la Municipalidad estaba cerrada y no había atención de ningún tipo. Si bien veníamos con medidas de fuerza y un conflicto de 54 días, la respuesta del intendente es cerrarnos la puerta del Municipio", expresó el delegado gremial en una entrevista con Canal 7. "No nos gusta estar en la ruta pero si está cumpliendo parcialmente el acuerdo, es lamentablemente jugar con la necesidad de alguien que no cobró su bonificación".