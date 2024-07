Separaron del cargo al secretario general del ISSN por presunta violencia de género

ISSN Instituto de Seguridad Social de Neuquen (2).jpg Separaron del cargo al secretario general del ISSN por una denuncia por violencia de género. Claudio Espinoza

"Separar del cargo de secretario general de ISSN de manera preventiva al señor Victor Marcelo Medina, por el término de sesenta días a partir del 12 de Julio de 2024, en virtud de los considerandos que anteceden en los términos de la resolución número 220/20 del Consejo de Administración de ISSN y la ley provincial 2786", sentenció.

Accionar del ISSN

Explican que el ISSN, ante esta denuncia, "asume una posición ética sobre conductas no toleradas referidas a la violencia de género". "Que en el marco de la ley 2786, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se determinó judicialmente la aplicación de medidas preventivas urgentes en el marco del artículo 13 de la citada normativa", describió la resolución del consejo de administración del ISSN.

"A fin de adoptar medidas tendientes a resolver la situación denunciada se ordena la presente medida precautoria en lo que respecta a la organización laboral", explicaron.

Micaela Fuentes, integrante de la conducción provincial de ATE y referente de ISSN, explicó en declaraciones radiales que el lunes pasado tomaron conocimiento que había ingresado una denuncia "por violencia psicológica y acoso sexual a una compañera del Instituto".

Denuncia

"Una denuncia que prosperó porque hubo otras denuncias. Nosotros no fuimos parte de esas denuncias porque las personas que denunciaron no eran afiliadas nuestras, pero sí nos enteramos y apoyamos y pusimos nuestro posicionamiento pero no fuimos parte del proceso".

Fuentes comentó que lo que sufrió esta empleada del ISSN se dio en "reiteradas oportunidades". "La compañera tuvo cuestiones de enfermedades a raíz de toda esta situación que le tocó vivir desde que asumió el nuevo secretario general. Lo que hicieron desde el Instituto entiendo es pasarla como ART y mantenerla en la casa", detalló.

"Ayer el cuerpo de delegados de ATE en el ISSN se posicionó sobre esta situación y vamos a acompañarla para ver qué dicta la jueza por este caso", informó.

La dirigente de ATE contó además que la trabajadora denunció en la comisaría 1° y que luego desde ahí se dirigió a la Justicia. "Esperamos que se tome una medida ejemplar", expresó Fuentes y dijo que sería importante para que quede un procedente de apoyo a otras mujeres que también están pasando por situaciones de acoso y que necesitan denunciarlo.