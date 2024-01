Shock de inflación en Neuquén: ¿Cuánto necesita una familia para no ser pobre?

Según el ISPECI, en diciembre una familia necesitó 674.350 pesos para no caer en la pobreza. El incremento de la canasta básica empujó la cifra.

La inflación no se detiene y cada vez se necesitan más pesos en la provincia de Neuquén para no caer en la franja de la pobreza. En diciembre, una familia neuquina necesitó 674.350 pesos para no ser pobre, según los datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi).