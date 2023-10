Siete alumnos de la Escuela Rural 73 de Covunco Arriba fueron "racedos" por un día

La vida es una cadena de momentos y si esos momentos están llenos de felicidad y alegría pasan a guardarse en el “cofre” de los recuerdos inolvidables. Es así que los alumnos y docentes de la Escuela Rural 73 de Covunco Arriba vivieron esta semana una mañana increíble y que de alguna manera reafirmó el hecho de que en la vida nunca dejamos de ser niños. Siempre en algún rincón del alma y del corazón se lleva ese hermoso sentimiento y esa hermosa parte de nuestra existencia. La visita del abanderado del Regimiento de Infantería de Montaña 10 (RIM 10) "Teniente General Racedo" vestido con su uniforme histórico, el “Show de Atilio” con todo su humor, la ex portera Susana Irazoque y los Mayores Activos con sus regalos y golosinas completaron una jornada especial en la escuela ubicada a orillas del mítico arroyo Covunco.

La jornada del último miércoles quedará marcada a fuego en la memoria y en el corazón de los 7 alumnos que componen la matrícula del colegio. Entusiasmados y maravillados con la presencia del subteniente Marcelo Menghi del histórico regimiento jugaron a ser “Racedos” por un día. Mientras escuchaban muy atentos la “charla histórica” recibieron de manos del oficial el sable y el morrión que componen el vistoso uniforme histórico y no dudaron un momento en lucirlo para las fotos y para recibir el aplauso de todos los que estaban reunidos en el salón de clases.

MARCELO MENGHI_RIM 10 (1).JPG Marcelo Menghi llegó a Covunco a finales del año pasado y le otorgaron el honor de ser el Abanderado para portar la Bandera de Guerra de la unidad. En la actualidad es subteniente.

Marcelo Menghi es nacido en Bariloche, tiene 27 años y proviene de familia militar. Egresó del secundario en Zapala y se fue a estudiar a Buenos Aires al Colegio Militar de la Nación y egresó como oficial del arma de infantería. Llegó a Covunco a finales del año pasado. Actualmente es subteniente y al llegar al regimiento le otorgaron el honor de ser el Abanderado para portar la Bandera de Guerra de la unidad.

El RIM 10 de Racedo es un regimiento que existe desde el año 1814 y en su extensa trayectoria ha participado en numerosos combates y su lauro más emblemático es haber participado de la custodia de la Declaración de la Independencia Nacional en 1816. El pasado 10 de octubre cumplió 86 años de su asentamiento definitivo en Covunco. “Es un orgullo para mí poder representar la unidad con este uniforme histórico y con ese sentido de pertenencia que es único”. Agregó que “toda la actividad en la escuela fue muy linda, ver la cara de esos niños de felicidad y de asombro cuando les hablé de la historia del regimiento me emocionó. Al ver los regalos que los adultos mayores les llevaron, vi también la alegría que ellos les brindaron”.

“Atilio” y su sana costumbre de hacer reír

“Honradez, respeto y humildad es lo que en cada show trato de transmitir y en la escuela 73 de Covunco Arriba fue un lugar en el cual se reflejó mucho esas tres virtudes. Un momento maravilloso fue poder lograr transmitir y a la vez recibir tanto afecto de los alumnos y maestros de la institución”, expresó Cristian Méndez; quien es el alma y el corazón de “Atilio”. El gaucho de juguete tiene por momentos alma propia y despertó las más grandes risas y aplausos. “Es un agrado enorme poder sacar una sonrisa y a la vez poder sembrar valores en los niños, como el amor a la madre y a su esfuerzo por el futuro de sus hijos”, agregó Méndez.

CRISTIAN MENDEZ Y ATILI (4).JPG Cristian Méndez y "Atilio", el gaucho de juguete que despertó las risas de todos.

Por su parte la directora Alarcón añadió que “el show de Cristian y Atilio fue fantástico, ver a los niños reírse de esa forma nos contagió. Además de las risas, nos recordó algunos valores importantes de la vida y pudo combinar su actuación con la historia que nos relató la ex portera Susana”. Apuntó también que “la escucha de los niños y adultos presentes en el aula fue muy afable para todas las actividades. Los niños estuvieron preguntándonos y recordando al día siguiente algunos detalles. Encuentros como estos nos habilitan la palabra, la escucha atenta, el intercambio de saberes que nos enriquecen recíprocamente”.

La emoción de la ex portera y la caravana de la alegría

Susana Irazoque es sanjuanina de nacimiento y marianense por adopción. La década del 80 del siglo pasado la vio aparecer por estos lugares del Neuquén. Pronto tuvo la fortuna de conseguir trabajo y fue precisamente como portera de la Escuela 73 de Covunco Arriba. Ahora ya jubilada integra el grupo solidario de Mayores Activos con el cual recorren las escuelas y diferentes instituciones llevando alegría, diversión, contención y educación para todos. Cada vez se van sumando más actores a esta actividad altruista.

La ex portera estaba feliz de regresar a su antiguo lugar de trabajo y contarles a los chicos como era la actividad en la escuela muchos años atrás. “La propuesta de realizar un encuentro con adultos mayores fue recibida con mucho afecto, más aún sabiendo que una de las integrantes del grupo había trabajado en nuestra escuela”, recordó la directora Alarcón.

SUSANA IRAZOQUE Y ATILIO (3).JPG Susana Irazoque fue portera de la Escuela 73 de Covunco Arriba y les contó su historia a los alumnos.

Luego de toda la expectativa generada por estas visitas, Alarcón remarcó que “llegó el día y nos faltó tiempo, la mañana pasó muy rápido incluso hasta nos olvidamos del recreo. Trascendió más allá de los límites de nuestra institución. Pudimos conjugar tres generaciones distintas, niñez, juventud y tercera edad”.

Granadero Covunco.mp4

Durante el desarrollo de las actividades las integrantes de Mayores Activos entregaron juguetes, golosinas y a modo de incentivar el cuidado de los dientes también repartieron cepillos de dientes. Para finalizar la jornada la ex portera Irazoque hizo entrega de una bandera argentina a la directora con destino al mástil escolar. “Fui inmensamente feliz de poder volver a la escuela donde trabajé y dejé mucho sacrificio y esfuerzos pero también me quedaron hermosos recuerdos. Fue un verdadero honor contarles mi historia a los chicos y agradezco el cariño y el respeto que me brindaron”, cerró Irazoque.