Sigue el dolor y la conmoción por la muerte de Micaela: "La vamos a extrañar toda la vida"

"No terminamos de entender por qué le tuvo que pasar esto, pero queremos que se haga viral su caso para que se empiecen a tomar más medidas y que no vuelva a pasar , justo ese día no hubo controles de alcoholemia, creo que la única cámara es de la empresa Dos Aguas", dijo y agregó: "Solo queremos que se haga justicia por nuestra amiga, era una gran persona, gran compañera, constante, servicial".

Micaela Balnco ciclista atropellada.jpg Micaela Blanco tenía 27 años y vivía en Cinco Saltos. Era oriunda de Corrientes y su familia vino a la región.

Un círculo de amistad y familia

Micaela Blanco era una trabajadora del Casino de Centenario que volvía de su turno a primera hora de la mañana del sábado y fue chocada por un conductor borracho que se dio a la fuga. Permaneció tirada y gravemente herida hasta que finalmente fue encontrada por automovilistas que llamaron a emergencias. Cuando finalmente era trasladada al Hospital Castro Rendón, la ambulancia fue chocada por una camioneta y se produjo un vuelco que empeoró sus traumatismos y murió a las horas.

Los jóvenes entrevistados por Canal 7 forman parte de una congregación llamada Comunidad del Valle de Cinco Saltos, a la que Micaela se acercó antes de la pandemia: "Ahí la conocimos, cuando ella llegó era más reservada, pero después se transformó, fue más alegre", marcó su amiga y agregó que "muchos nenes están tristes porque ya no está Mica acá, ella dejó una gran huella en los niños de nuestra iglesia".

La joven recordó cómo reaccionaron el día del accidente: "Apenas nos enteramos, salimos rápido para el hospital, a las 10 de la mañana, pero no nos querían dar datos porque tenías que ser familiar directo", dijo y agregó que la impactó porque fueron todos los jóvenes de la iglesia: "Nos arrodillamos y cuando la declararon con muerte cerebral entendimos que si ella se quedaba acá se iba a quedar en malas condiciones".

Accidente Ambulancia Avenida Argentina y Leloir (1).JPG Claudio Espinoza

También estuvieron presentes más de quince compañeras de trabajo de la joven correntina. Una de ellas contó una anécdota de ese mismo día durante la jornada laboral: "Le sinceró a Micaela que estaba muy cansada y Mica le respondió que no se preocupara, que ella iba a trabajar e hizo casi el doble de trabajo", contó Virginia para dar cuenta de la calidad de compañera que fue: "La vamos a extrañar toda la vida, creo que nunca vamos a poder superar el hecho de que se haya ido así, ella dejó una huella muy grande en todos y encontró una familia acá que la amó y la cuidó y la apoyó siempre que pudo", dijo entre lágrimas Virginia.

Además, recordó que la hermana de Micaela se enteró por los medios, y luego se contactó con la congregación para avisar que viajaría desde Corrientes: "No había pasaje, así que se fue al aeropuerto para que por favor le dieran y tuvo que pagar muy caro, después llegó a Buenos Aires y ahí se gastó hasta el último puchito ahorrado para poder ver a su hermana". Cuando llegó pudo estar una hora con Micaela hasta que la declararon con muerte cerebral. Horas después llegó su papá.

"Tenía miedo a los conductores borrachos"

El dolor y la consternación de las amigas y amigos de la zona no sólo es por la pérdida de Micaela, sino por las circunstancias de su muerte a manos de un borracho al volante. Hacía solo seis meses que la joven de 27 años había logrado entrar a trabajar al Casino de Centenario: "Antes tuvo varios periodos de varias dificultades con el tema del laburo y financiero, entonces hubo veces que hacía vendedora ambulante, chipa, alfajores, varias cosas", dijo Daniel, otro amigo de la iglesia.

"Ella venía como tenía que venir, con chaleco anti refractario, por el otro carril para ver los autos que venían de frente" mencionó Virginia e indicó con dolor que no le quedaba otra que pedalear los findes: "No es que no le alcanzaba para pagar el colectivo, ella iba en colectivo de lunes a viernes porque pasaban en ese horario, pero con los colectivos los fines de semana se complica la frecuencia".

Daniel, también recordó que un par de veces Micaela tuvo que volver caminando de noche por el costado de la ruta desde el Casino de Centenario hasta Cinco Saltos, donde vivía: "En el último tiempo su bici estaba rota, porque no la pudo arreglar y tenía que ir igual, entonces le pedía la bici al muchacho que le alquilaba la casa".

accidente ciclista centenario.jpg Gentileza Centenario Digital

Para dar una idea del esfuerzo y de que se preocupaba por llegar a horario al trabajo y evitar circular muy tarde, su amiga detalló que Micaela se organizaba para ir más temprano: "Salía a trabajar a las 8 de la noche cuando tendría que entrar a las 11 a hacer el turno y salía a las 6 de la mañana, y siempre se quedaba unos minutos más para volverse de día".

Micaela ya le había contado a sus amigos el por qué de sus movimientos: "Ella tenía miedo, primero porque era mujer, segundo no tenía movilidad, y tercero no tenía personas que la pudieran ir a buscar, a todos no nos coincidían los trabajos, entonces no podíamos, sino la hubiéramos llevado", se lamentó Virginia y agregó: "Me dijo que era peligroso para ella por como estaba la situación y a Mica le daba miedo los sábados sobre todo porque salen borrachos".

Sobre la postura de la congregación mencionó: "No porque seamos cristianos, no vamos a dejar de pedir justicia" y agregó: "Realmente no hay controles de alcoholemia, pasan estas cosas y no se le da la importancia que se le tiene que dar, la persona que la chocó hizo abandono de persona, perdió una hora que podría haber sido tratada, y la dejó tirada".