Siguen las nevadas en la cordillera: Qué dice el pronóstico para Neuquén

Emiten alerta en el corredor cordillerano. El otoño trajo tardes frescas a la región. Hasta cuánto descenderá la temperatura.

Pronóstican descenso de la temperatura para Neuquén y nevadas para la cordillera.

El otoño trajo un descenso de la temperatura , especialmente hacia el anochecer en toda la provincia. Mientras que para toda la región de la cordillera neuquina de norte a sur se emitió una alerta amarilla por nevadas , en el resto de la provincia predominarán las tardes templadas y las noches frías.

EL SMN anticipó que este domingo en Neuquén y la región se sentirá una jornada más que fresca. En consonancia con el inicio del otoño se registrará un drástico descenso de la temperatura. Para esta madrugada se espera tiempo inestable, viento fuerte y frío. El cielo estará mayormente nublado con una temperatura de 13 grados. En horas de la mañana ascenderá a los 15 grados con lluvias aisladas y viento de leve a moderado. Las ráfagas en la zona no superarán los 50 kilómetros por hora.

Ya por la tarde, ascenderá la temperatura a los 18 de máxima; también se incrementará el viento y las ráfagas alcanzarán casi los 60 kilómetros por hora. En la noche estará parcialmente nublado, la temperatura bajará a los 12 grados de mínima y continuará el viento fuerte con similares características.

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el pronóstico para este domingo anticipa que volverá el buen tiempo con las días otoñales. La temperatura experimentará un leve descenso, con una máxima de 20 grados con ráfagas del sudoeste que no alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Por la noche se espera un drástico descenso de la temperatura con una mínima de 3 grados.

Gente - lluvia - (1) Claudio Espinoza

Alerta amarilla por nevadas en la cordillera

Nuevamente el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas que se extenderá desde el extremo sur hasta el norte neuquino cordillerano. Explicaron que esa alerta refiere a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidiana". También que el área se verá afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Adelantaron que, en estos casos, "se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Las zonas comprendidas dentro de la alerta serán: cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar, cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, cordillera de Loncopué, cordillera de Minas, cordillera de Picunches y cordillera de Ñorquín.

El organismo nacional indicó que las nevadas se registrarán durante la madrugada y mañana del domingo.

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Además, recordaron las recomendaciones para que la comunidad esté atenta ante este tipo de fenómeno: