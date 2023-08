Silvina Batakis: "No hay desaceleración de las importaciones"

¿Cómo influye para el gobierno que Sergio Massa sea al mismo tiempo ministro y candidato?

Para mi como funcionaria de este gobierno influye por lo positivo, dado que es la primera vez que sucede esto de un ministro de Economía como candidato y tiene que traer tranquilidad a la población. Porque hoy Sergio Massa está sentando las bases para el proyecto que él quiere para el país, que es un proyecto con crecimiento, mayor producción integrada a todas las provincias, y que se está haciendo desde hoy. De ninguna manera Massa va a generar una bomba para sí mismo, esto tiene que dar tranquilidad, insisto, a quienes estamos con tareas vinculadas al Ministerio de Economía, pero también a la población en general.

¿Va a haber alguna medida en los inmediato para suplir la falta de dólares?

Esta última parte del año debería ser mejor, teniendo en cuenta que el último pago al FMI se hizo sin tocar reservas y que esta nueva versión del dólar agro y el soja va a traer aproximadamente unos 2 mil millones de dólares. El gasoducto también liberará otros dos mil millones. Y la mejoría más clara estará el año que viene cuando este gasoducto libere unos 4 mil a 5 mil millones y cuando se cumpla la proyección del sector agropecuario de 21 mil millones que este año no tuvimos. También aportará el complejo del litio y otras economías que tienen que ver con la sustitución de importaciones. Este año fue muy complejo por el impacto de la sequía pero de ahora en adelante se va a empezar a crecer y eso se va a traducir en mayor cantidad de divisas disponibles.

Respecto al problema con la importación de insumos importados, que en Neuquén afecta particularmente al sector hidrocarburífero ¿qué respuesta dará el gobierno o qué plan existe para subsanar esto?

Recibimos esta queja pero no hubo una desaceleración en materia de autorización de importaciones. Lo que sí debe ocurrir es que tienen que estar ratificadas en la medida que estén los dólares del respaldo. A su vez, desde el Banco Nación activamos una línea que tiene que ver con la pre financiación de importaciones, que al no utilizar dólares del BCRA, sino los del propio Banco Nación en el exterior, hace que este trámite sea más rápido. Estamos trabajando con empresas de Neuquén vinculadas con Vaca Muerta. Es un crédito, donde el banco no vende esos dólares sino que los da como crédito, y es automático el pago que se puede hacer a proveedores en el exterior de esa manera.

¿Qué política tiene el banco hoy para incentivar el sistema crediticio en general?

Acá hay que diferenciar dos modelos. Uno de los caminos es el de retroceso y de la especulación financiera, con una reprimarización de la economía, donde el Banco Nación en aquel momento al que hago referencia tuvo tres años de pérdida, que fue en 2017, 2018 y 2019. Y una vez que el banco recuperó la solvencia comenzó a dar créditos con tasas más bajas que la del mercado. El primer modelo es el que propone Juntos por el Cambio. Y nosotros creemos que, al contrario, el Banco Nación debe responder al mandato original que tiene, porque debe dar créditos productivos a todos. Y dimos, de hecho, tres billones de créditos para todo tipo de proyectos diversos. Y los vamos a seguir dando.

Tiene que ver con tasa asociada a proyectos ambientales, hoteleros, el sector agropecuario, en consonancia con lo que hizo Massa de quitar retenciones sobre las economías regionales, que son muy importantes para la vida diaria de las provincias y por eso se pensó en créditos a medida de eso también y lo seguiremos implementando y fortaleciendo.

¿Y los créditos hipotecarios?

Necesitamos recuperar la actividad macroeconómica primero, ya que el valor de la vivienda y alquileres hoy es muy alto. Y resulta muy difícil otorgar un crédito hipotecario en los niveles actuales de sueldos y en los años que debería poder devolverse. Es una preocupación, lo estamos analizando pero hoy no es viable. Lo que sí está vigente es la línea de créditos Procrear, que se complementa con esto, junto con la política del ministerio de hábitat de la Nación. El año que viene, con un sendero de estabilidad sí podemos pensar en lanzar esos créditos hipotecarios que se necesitan.