Sin cirugías en el Hospital de Centenario por un paro de los trabajadores del quirófano

Este fin de semana no se podrían atender cirugías de urgencia. Desde el martes los trabajadores del sector nucleados en ATE llevan reclaman más personal.

Trabajadores del sector de quirófano del Hospital de Centenario nucleados en ATE llevan adelante un paro por tiempo indeterminado ante el cambio de funciones que aseguran dejarían el sector con tan solo dos personas. Este fin de semana no habría personal para atender cirugías de urgencias.

"Estamos de paro desde martes y por tiempo indeterminado. Hoy esperábamos tener novedades, respuestas a nuestros reclamos pero no llegaron por lo que seguimos con la medida. No hay cirugías programadas y no se pueden atender de urgencia durante el fin de semana", aseguró.