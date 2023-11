Reclaman que no convocaron a guardavidas en Centenario y Vista Alegre

Como en otras localidades de Neuquén, Centenario inicia la temporada de balnearios el 1 de diciembre y a pesar de que el balneario municipal estuvo muy concurrido durante el caluroso fin de semana pasado, los guardavidas alertaron que no fueron convocados y que no está previsto que inicien sus tareas. Según denunciaron, el Municipio les pidió que gestionen la prestación del servicio con el futuro intendente de la localidad, por lo que no habrá servicios al menos hasta el 10 de diciembre.