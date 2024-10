Siprosapune le contestó a ATE sobre el desarraigo: qué dijo

Juan Ferrari, secretario general de Siprosapune, aseguró que el actual Convenio de Trabajo no beneficia a los empleados de Salud equitativamente.

Según explicó el representante de los trabajadores de la Salud neuquina, el artículo 117 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que se aprobó el pasado mes de diciembre no es realmente beneficioso para el sistema, debido a que muy pocas personas son alcanzados por este. "Se nota que en el debate donde se aprobó este plus no participaron los trabajadores de la Salud, porque cualquiera de nosotros hubiera explicado que ese 'beneficio' debería llegar a todos los profesionales cuyos sueldos igualan o son similares a la canasta básica", observó.