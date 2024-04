Solidaridad: la emoción de una madre que podrá operar a su hijo

nene cirugia.jpg Brian, un niño que podrá operarse gracias a la solidaridad de todos.

"Ya vimos a 3 otorrinos y los tres especialistas me dijeron que había que operar urgente, pero que no podían hacer nada si en el hospital no autorizaban. No cuento con obra social, y la única forma más rápida para poder operarlo es particular (pagando Internación, el anestesiólogo, al especialista, los elementos quirúrgicos, etc). Mi peque ya se me ahoga por las noches, le da miedo dormirse.. No puede comer, al tragar le duele mucho. Le cuesta hablar..

Los médicos me recomendaban que esperará que sea más grande para poder operarlo, y ahora no pueden”, explicó angustiada la mamá. Pues bien, con el aporte de los vecinos la mujer ya recaudó una suma que parecía inalcanzable y es pura emoción: aún no lo puede creer.

“Me ayudaron un montón. La verdad yo hablaba con mi mamá y al principio lo veía como algo imposible. Nunca iba a poder a juntar esa plata por mis propios medios. Hasta hace poco trabajaba de niñera pero me quedé sin empleo, estoy en segundo año de la carrera de maestra jardinera y lo crié prácticamente sola a Brian”, asegura sobre su lucha.

"No caigo, es increíble, gracias..."

De hecho, ambos viven en una “casita de madera que nos prestó mi mamá cerca de Allen, estábamos alquilando en Oro pero no lo pudimos sostener, nos vinimos acá cerca del río”.

“Empecé a hacer rifa para juntar el dinero, pero lo que pasó es realmente algo increíble, no caigo, lloraba hoy a la mañana cuando me llamó Miguel y me dijo que miraba mi cuenta de Mercado Pago. Todavía no nos dieron fecha, pero creo que en una semana o semana y media lo estaremos operando en la clínica de Neuquén”, agrega feliz e la vida.

“A sus 3 años me di cuenta de que hablaba raro, lo llevé a los controles pediátricos. En la salita de 5 no le entendían, no quería ir al jardín. No le salen palabras y se pone mal. Es el único hijo. Ayer se durmió y con la misma saliva que no puede tragar se ahoga, el médico lo vio y me dijo que esto iba a pasar más seguido, las carnes de la garganta se le cierran de noche”, describe los trastornos de su hijo. En casa y en la vida.

niño cirugia.jpg

Asimismo avisa que "este finde venderemos rosquitas y tortas fritas y hay una nueva rifa en marcha Falta un poco menos", celebra. Y en el final agradece a la gente que los ayudó tanto: “No me esperaba nada, me emociona saber que hay tanta gente buena que sin conocerme a mí ni a mi peque, que es un amor de persona, nos

dieron una mano tan grande”.

Cómo ayudarlos

CBU: 0000003100073163180173