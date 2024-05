Sorpresa y preocupación por jabalíes sueltos en Las Grutas

jabalíes en Las Grutas (1).jpg Los vecinos de Las Grutas teorizaron que los jabalíes bajaron a la ciudad en busca de alimento.

Hubo quienes se mostraron sumamente preocupados por la situación de los animales: "Tienen hambre, el ser humano destruye su habitat", "Pobres animales buscan alimento. La mano del hombre sigue destruyendo", "Pobres animales, déjenlos en paz", "Probablemente deben tener poca comida en el campo y por eso bajan al pueblo", "Tienen hambre y es temporada de caza... pobres animales". Fueron algunas de las reflexiones sobre las imágenes compartidas.

Por otro lado, estuvieron quienes se mostraron sumamente críticos con la presencia de jabalíes en la zona: "¡No son autóctonos... al contrario, destruyen el hábitat de otros animales que Sí lo son!!!! (No solo comen su comida, se comen a sus crías... están dejando sin lugar a animales como los zorros, los pumas que sí lo son). El tema es que fueron introducidos por el hombre para hacer un lugar de caza. ¡Cuando el jabalí se escapa empieza a reproducirse, hoy por hoy en las altas cumbres son un verdadero problema las jaurías, por eso ahora es libre su caza... necesitan equilibrar la población. ¡Hay que informarse más!"; "Nunca tuvieron un espacio, ¡no son animales autóctonos! Fueron introducidos. Casa libre de jabalí debería haber"; "Ese jabalí no es autóctono, es de origen europeo y fue introducido para la caza deportiva, pero al parecer se les fue de las manos... quizás no sabían que se reproducen con mucha rapidez".

La polémica por esta inusual visita en Las Grutas generó debate en las redes sociales a favor y en contra de la presencia de esta especie en la Patagonia Argentina.

Jabalies en Las Grutas.mp4

Otra manada de jabalíes se paseó por Las Grutas

Tiempo atrás una numerosa manada de chanchos jabalíes deambuló libremente por el sector de la Séptima Bajada de Las Grutas. Vecinos relataron que anteriormente habían visto huellas de pisadas en los alrededores, pero nunca se imaginaron que aparecieran tantos y tan cerca de las viviendas.

Las imágenes, que se viralizaron por las redes sociales, muestran ejemplares de todos los tamaños que corren hasta perderse en la oscuridad, mientras algunos perros los desafían con sus ladridos. Según se supo, eran animales que habitan las zonas rurales y que, por motivos no determinados, se aventuraron al área poblada.