Suba del dólar: el dramático testimonio de los comerciantes de Neuquén

La postal del movimiento de gente en el centro capitalino no parece distinguirse del escenario habitual. Sin embargo, en el interior de los comercios neuquinos no se ve un gran caudal de clientes, al menos en las primeras horas del miércoles. Los que acuden no pueden dejar de hacer comentarios en torno a una nueva estampida del dólar por encima de los mil pesos, a menos de 15 días de los comicios del 22 de octubre.

Si no es en un mano a mano con un vendedor, es una conversación grupal en alguna verdulería de barrio. La palabra dólar se repite en uno y otro lugar, replicando -casi- el picapedrero televisivo, radial y noticioso donde no se deja de seguir el minuto a minuto y analizar el por qué del fenómeno. La mayoría resignados, algunos con bronca y varios con mucha tristeza intercambian opiniones, hacen catarsis pidiendo un cambio mientras otros manifiestan su preocupación en torno a una pérdida de soberanía ante la posibilidad de la desaparición de la moneda nacional.

" Yo he pasado por varias de estas etapas así que sé muy bien lo que es esto . Lamentablemente no le tengo confianza a ningún político, por más bueno que diga que sea o que prometa cambiar la Argentina. No tuve la suerte de nacer en este país, vine a los seis años con mis padres después de la segunda guerra mundial. Me hice ciudadano argentino y no estoy arrepentido bajo ningún punto de vista . Yo sigo defendiendo este bendito país", subrayó el dueño de un comercio sin poder evitar que sus ojos se nublen con lágrimas.

La pregunta sobre cómo afectó el alza de la divisa estadounidense en la actividad de cada local tiene respuestas disímiles. Desde Frávega aseguraron con cierta sorpresa que la corrida cambiaria no movió el amperímetro, más que para ser más sutiles con los descuentos que pueden ofrecer a los clientes que buscan algunas rebajas con pago al contado.

Un panorama similar esbozaron desde un pinturería situada en sobre calle Alcorta. Allí el encargado no notó diferencias significativas ni en la demanda, ni en el accionar de los proveedores. Acostumbrado a las remarcaciones frecuentes de dos o tres puntos porcentuales, agregó que la trepada del dólar no implicó una modificación inmediata en su lista de precios.

Recorrida por Comercios Pintureria-01.jpg Comerciantes del bajo neuquino contaron cómo los afectó la nueva estampida del dólar por encima de los mil pesos. Claudio Espinoza

En contraste, el dueño de otra pinturería ubicada en Manuel Láinez al 200 expresó: "Lamentablemente hay que dar precios para hoy o para el día siguiente porque en cualquier momento aparecen listas nuevas con aumentos de alrededor del 10, 12, 15 y 20 por ciento; y más ahora con el cambio del dólar. Nosotros este mes todavía no hemos aumentado los precios, pero ya nos avisaron que van a salir nuevas listas. Es imposible seguir manteniendo al cliente con un presupuesto a una semana o diez días. Las pinturas llevan bastantes elementos importandos, por lo tanto, las empresas o no entregan o directamente no tienen stock por falta de materia prima. La entrega es muy puntual, se entrega en forma parcial por falta de mercadería, eso es lo que alega el fabricante. Algunas empresas, las mínimas, todavía entregan la cantidad que uno solicita".

"Nosotros estamos vendiendo, no con normalidad, pero todavía podemos subsistir. Tenemos muchos cuidados con los gastos. El movimiento de gente ha disminuido en general, salvo esta semana que salieron a comprar lo que necesitan con nuestro querido dinero. Digo querido dinero, no como dicen los políticos con otras palabras", dijo el hombre haciendo alusión implícita a Javier Milei, el candidato dolarizador - al parecer con mayor intención de voto- que impulsó una feroz corrida bancaria al aconsejar públicamente no renovar plazos fijos ni quedarse con moneda nacional dado que para él el peso "no vale ni excremento"; una declaración que motivó un comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) pidiendo responsabilidad democrática para no generar incertidumbre entre los argentinos.

Desde Naldo, la tienda de electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar, contaron que como esperaban un cimbronazo económico vinculado al panorama electoral, la suba de la divisa extranjera no los asombró. "No esperamos que sea tan abrupto, pero estábamos más o menos preparados. Con la corrida del lunes y la de ayer se tomaron recaudos por el costo de la mercadería y la financiación. Por ejemplo, nosotros operamos con el crédito personal en 24 cuotas y lo hemos bajado a 15. Como nos comprometimos con los clientes, las promociones por el Día de la Madre las seguimos teniendo o las tratamos de mantener", dijo Diego, el gerente de la sucursal de Teodoro Planas, al mencionar precios exclusivos, planes de financiación en 3 y 6 cuotas sin interés y descuentos con pago al contado.

Recorrida por Comercios Electrodomesticos-07.jpg El dólar "Milei" a más de mil pesos, cortó las ventas y la entrega de proveedores en algunos casos. Claudio Espinoza

Tras señalar que "por el momento" no hubo remarcación de precios, el referente de Naldo manifestó: "Estamos esperando directivas, todavía no se ha resuelto nada. Por otro lado, se está negociando con los proveedores para no quedarnos sin stock. Tengo entendido que muchos cortaron la venta de productos".

Al dar un panorama de la demanda, indicó: "La gente viene a comprar con miedo y compra masivamente porque cree - como en otras oportunidades- que no va a poder acceder en un futuro, por ejemplo, a un aire acondicionado para el verano. Así que sí, están comprando compulsivamente. Tal como pasó en la previa a las PASO, la gente se está volcando mucho a la moto por una cuestión de costos (los gastos en una moto son muy inferiores a un auto), celulares, bicicletas y artículos de primera necesidad aquel que en su momento no pudo reponerlo, está haciéndolo ahora".

Recorrida por Comercios Electrodomesticos-04.jpg Claudio Espinoza

Suba del dólar: incertidumbre en diferentes rubros

Con el humor estoico para enfrentar un panorama adverso, Omar de Dormi Deco contó que desde las PASO las ventas de colchones y respaldos de cama descendieron notablemente, debido a las tres o cuatro remarcaciones que tuvieron lugar desde el 14 de agosto a la fecha.

"Justamente ayer actualizamos el listado por el tema del dólar con un aumento del 22 por ciento. Fue impactante hacerlo de golpe. Nosotros tratamos de mantener los precios, pero si no actualizamos no lo podemos reponer. Nuestros proveedores nos actualizan los precios todo el tiempo. Ahora tenemos que pagar antes de recibir la mercadería, antes teníamos hasta 90 días para hacer el pago. Las tarjetas también están cortando la financiación a largo plazo", contó.

Recorrida por Comercios Colchoneria-02.jpg Claudio Espinoza

Al dar cuenta de la caída de la demanda, graficó: "Antes entraba 15 o 20 personas por día y hoy una o dos. El gran problema que tenemos es que a la gente no llegan con los cupos de las tarjeta de crédito. Un producto de estos implica una inversión".

Por su parte, Fernando de la casa de iluminación Elektra, manifestó: "En Buenos Aires y Rosario los proveedores frenaron las ventas a partir de ayer, no tienen precio y no consiguen materia prima. Obviamente a nosotros nos afecta, pero yo tengo que seguir vendiendo, no puedo para a ese nivel. Algunos colegas cierran. Yo tengo que vender sin saber si lo estoy haciendo mal, si voy a poder reponer mercadería. La verdad es difícil manejarse con tanta incertidumbre", postuló.

Detrás del mostrador de la bicicletería LGA Team, Mario contó que sus proveedores de repuestos, "que son todos importados, tomaron la decisión de no vender hasta nuevo aviso". "Los vamos llevando como podemos", deslizó para luego comentar que otros comerciantes de su rubro posiblemente cierren unos días "hasta que esto se estabilice".

Recorrida por Comercios Ciclismo-01.jpg Claudio Espinoza

El vendedor señaló que la corrida cambiaria de esta semana hizo que los precios en su local asciendan en un 40 y 50 por ciento. "Incide mucho el transporte y la lista de precios que mandan los proveedores. Igualmente lo vamos llevando. Un parche que hace cuatro meses estaba 400 pesos, hoy está casi mil pesos. Decidimos solamente cobrar el repuesto, no la colocación para conservar el cliente", agregó.

La encargada de Atelier del peinador dijo que en general intentan cuidar los precios, más allá de que la mayoría de sus productos son importados. "Hay proveedores que nos cerraron las ventas mientras otros hicieron aumentos significativos del 40 o el 45 por ciento", precisó. "Si bien las ventas han bajado un montón, hay productos que son primordiales para la gente como un shampoo o un acondicionador. Así que lo esencial se sigue vendiendo", añadió.

Recorrida por Comercios cosmetica -03.jpg Claudio Espinoza

Suba del dólar: sin ventas, directamente

Laura, de Habitat Aberturas, abrió el local de la calle Planas al 100 para cumplir con los compromisos asumidos previamente con sus clientes, pero sin poder concretar ninguna venta. "Si viene alguien lo que hacemos es tomarle los datos de la abertura que necesite, junto al teléfono para comunicarnos cuando podamos cotizárselo. Estamos sin precios desde ayer. Nuestros proveedores no nos quisieron cotizar porque nadie tiene precios: ni ellos, ni nosotros, ni nuestros clientes, es una cadena", expresó con resignación.

Recorrida por Comercios aluminio aberturas-01.jpg Claudio Espinoza

No obstante, añadió que pese al clima de incertidumbre y la impasibilidad de realizar nuevas operaciones, abrieron las persianas porque el taller sigue funcionando con normalidad. "Hay obras para instalar, para medir, aberturas para instalar. Todo sigue normal, menos la venta", dijo y estimó que -con la foto de hoy y si no vuelve a saltar el dólar- la comercialización se reanudará con un una remarcación de entre un 20 y un 25 por ciento. "El vidrio ya me dijeron que tendrá una aumento del 10 por ciento. A eso tenemos que sumarle los accesorios, el aluminio y todo lo que eso conlleva".