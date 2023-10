"Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población", subrayaron. "Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población", subrayaron.

Si bien no fue nombrado directamente, la mención bien se ajusta a contrarrestar las declaraciones del candidato a presidente de La Libertad Avanza, quien había recomendado que los ahorristas argentinos no renueven sus plazos fijos en pesos.

"La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas", insistieron los bancos.

Un pedido de sensatez

En su declaración los bancos señalaron que "más allá de que a esta altura ya nadie discute la fortaleza del sistema financiero - con altísimos niveles de capital y liquidez- y su capacidad para ayudar al resto de los sectores frente a crisis internas o externas, declaraciones como las referidas generan, innecesariamente, incertidumbre y angustia a mucha gente".

F8FteUVXcAASSFk.jpg El comunicado de los bancos contra Javier Milei.

"Exhortamos a los candidatos recorrer el último tramo de la campaña electoral con la responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio que el puesto al que aspiran requiere. Es la mejor forma de fortalecer la Democracia y lograr el bienestar del pueblo argentino", concluyó el parte.

La nota lleva el aval de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Asociación de la Banca Especializada (ABE) y Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Qué había dicho Javier Milei

Durante una entrevista en Radio Mitre, le preguntaron al líder libertario qué recomendación podía darle a alguien que tenía un plazo fijo en pesos a punto de vencer. Con su habitual tono exaltado, Milei remarcó que "jamás en pesos, jamás en pesos".

Allí fue cuando aseguró que "el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Con esta declaración, Milei continúa polemizando respecto a la moneda nacional pero sobre todo al dólar. Vale recordar que apenas días atrás, en una reunión paralela al Coloquio IDEA (en la que compartió mesa con varios empresarios de alto calibre), el candidato de La Libertad Avanza indicó que "mientras más alto esté el precio del dólar, más fácil es dolarizar".

Aquella frase generó una marcada polémica, porque al candidato libertario lo cruzaron desde todos los frentes, asegurando que de la misma forma que aspira a llegar a la presidencia, agita una inestabilidad cambiaria que perjudica al resto del país.