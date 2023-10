Unificación de tipos de cambio: las claves para entender el "nuevo" dólar

- Pagos con pesos de servicios en el exterior contratados por agencias de viajes y turismo del país.

- Pagos con pesos de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática con destino fuera del país, excepto el caso de transporte terrestre de pasajeros a países limítrofes.

- Pago con pesos de importación de determinados productos suntuarios.

¿Cuál es el nuevo valor de este "Dólar Elecciones I"?

Es de aproximadamente $731,01, desglosado de la siguiente manera:

- Dólar Oficial: $365,50

- Percepción 30% Impuesto PAIS: $109,65

- Percepción 45%: $164,48

- Percepción 25%: $91,38

- Total: $731,01

¿Me van a aplicar la percepción del 25% sobre los consumos con tarjeta de crédito que realicé hasta el día de ayer y voy a pagar cuando venza el resumen de la tarjeta?

"Si bien técnicamente la percepción se debe practicar al momento del pago, en las diferentes modificaciones que se han establecido a los regímenes de percepción, la AFIP ha instruido a los Bancos a aplicar las modificaciones para los consumos que se realicen desde la publicación de la norma, independientemente de la fecha de pago", advirtió Domínguez.

dólares 1200x678.jpg El dólar blue volvió a pegar un fuerte salto, y el Gobierno unificó tres tipos de cambio.

Y explicó que la Resolución General AFIP indica que la percepción del 25% resultará de aplicación para las operaciones efectuadas desde este martes. Por ejemplo, si se realizó un pago con tarjeta de crédito ayer, lunes 9 de octubre, se aplicaría el régimen anterior: 5% de percepción si el consumo por mes por sujeto es de US$ 300 o más o 0% si no se supera ese parámetro. No se aplicaría la nueva percepción del 25%

¿Por qué se elimina el monto de consumos de US$300 mensuales por mes por sujeto para aplicar la percepción adicional?

En la práctica, era muy común fraccionar los consumos con diferentes tarjetas de crédito y/o débito de diferentes bancos, e incluso del mismo banco, para evitar llegar al monto mensual de los US$300 por sujeto. En consecuencia, ante la imposibilidad del sistema financiero de acumular los consumos por sujeto por mes, la percepción no se practicaba.

"Entendemos que ese es uno de los motivos por los cuales se ha eliminado el monto de los US$300", consideró el tributarista. Otra razón es que el dólar que se paga por consumos con tarjeta quedó muy por debajo del dólar MEP y del blue.

¿Aumenta el valor de los servicios de streaming o las Apps?

Sí, en todos los casos donde se paguen en pesos consumos en moneda extranjera, se aplicará la percepción del 25%.

¿La percepción del 25% es siempre a cuenta de Bienes Personales?

La percepción del 25% es a cuenta de Bienes Personales en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas. En el caso de los restantes sujetos (ejemplo: una sociedad anónima), la percepción del 25% es a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Soy una persona humana no contribuyente de Bienes Personales y me hacen la percepción. ¿Cómo la recupero?

Se puede solicitar la devolución por el Régimen de Devolución de Percepciones previsto en la Resolución General 4815 de la AFIP. "El problema es que vas a tener a poder hacerlo a partir de enero del año siguiente al que te la practicaron", indicó Domínguez.