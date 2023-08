Suben los precios y bajan las ventas en las ópticas de Neuquén

La devaluación posterior a elecciones PASO se trasladó a los precios de los productos de todos los rubros y las ópticas neuquinas no quedaron exentas de esta situación . Sus precios aumentaron un 25% , a la vez que se profundizó el desabastecimiento de productos de origen importado.

Wolf explicó que los productos que se comercializan en las ópticas son todos importados , los armazones y los cristales vienen de Europa o de Oriente. "Es complicado porque a los principales importadores no les permiten entrar mercadería y, en algunos casos, entra mercadería con sobre precios", denunció.

"Nosotros tratamos de ser muy cautos con la remarcación porque notamos que la población cada vez consume menos, producto justamente de la necesidad y la baja cobertura de las obras sociales. El público está dispuesto a no comprar", advirtió Wolf.

El empresario indicó que las ventas en sus locales bajaron un 30% en comparación con el año pasado. Lo atribuyó al aumento de los precios, la necesidad de la población, la falta de productos y la suba de la canasta familiar. "La gente deja de consumir estos productos para poder dedicarse a lo de primera necesidad", subrayó.

SFP Lentes recetados y de sol precios aumentos optica Wolf (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

Patricia, de Óptica Plottier, describió el mismo panorama en el rubro y confirmó que "el día después de las elecciones PASO las listas tuvieron un incremento acorde a la devaluación del 25% e incluso algunos proveedores aumentaron más, para cubrirse de lo que podía pasar".

Agregó que “todos los meses estamos pidiendo listas de precios porque se venía ajustando de acuerdo a la inflación, pero esta vez nos sacudió fuerte. La devaluación oficial se trasladó a los precios”.

Luego remarcó que “no se puede reponer siempre la misma mercadería y en este momento tenemos una de las marcas que es internacional que tiene todo frenado en la aduana".

Las ventas de Óptica Plottier decayeron también respecto al año pasado. Desde el lado de la atención del mostrador, advirtieron que los clientes caminan hasta encontrar el mejor presupuesto, además de pedir financiamiento con tarjetas de crédito.

SFP Aumento de precios dolar farmacia repuestos opticas corralon materiales (17).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Se trabaja muy bien cuando el BPN ofrece 12 cuotas con la tarjeta Confiable, la gente también busca precio. Veo como llegan al local con otros presupuestos en mano, y cuando vos le pasás el precio te dejan el trabajo para hacerlo. Hoy la gente camina y consigue mejores precios", aseguró Patricia, a la vez que contó que la amplitud de precios en el mismo producto es grande entre unos comercios y otros.

Consideró que hay "desconcierto e incertidumbre", aunque aconsejó que "no hay que desesperarse, sino mantener la calma para poder seguir atendiendo y ofreciendo el servicio que la gente necesita y no desesperarse en remarcar porque sino no vendés".