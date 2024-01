Susana, la criancera que recibió el año nuevo en un arreo del norte neuquino

“Mi experiencia en acompañar en los arreos, es algo que lo hago desde hace mucho tiempo ya. Siempre acompaño a mi pareja Daniel Bernal y a mis suegros Mariana Guzmán y Humberto Bernal, que se dedican a la crianza de animales caprinos. Tanto en llevar los animales a la veranada como cuando regresan de las invernadas”, le contó Susana a LM Neuquén. Más adelante mencionó que “está de más contar que la vida que llevan los crianceros es una vida muy sacrificada, cada vez se dificulta más porque ya es muy poca la gente que se dedica justamente a esta actividad”. Con respecto a los arreos, hoy conocido y “vendido” como Trashumancia, resaltó que “lo hago porque me gusta y siento orgullo de hacerlo a pesar de lo sacrificado que es”.

crianceros norte.jpg

Una vida ligada al campo

Susana vive en la localidad de El Cholar, es orgullosa hija de este pueblo y está orgullosa también de sus orígenes ligados al campo profundo y además mencionó que siente un honor trabajar incansablemente para que las tradiciones de su tierra no se pierdan y se perpetúen en el tiempo. “Tengo 32 años y llevo aproximadamente siete años realizando esta actividad en conjunto con mi compañero de vida y mis suegros. Por ahora no tengo hijos pero tengo mucho orgullo de vivir y contar lo que es la vida del criancero”, contó la joven campesina. Además relató que “soy nacida y criada enEl Cholar. Mis padres siempre fueron pequeños crianceros. Desde muy niña junto a mis hermanos estuvimos ligados a esta actividad ancestral. En total somos seis hermanos, tres mujeres y tres varones, y actualmente solamente dos practicamos esta actividad”.

Con la mística del pueblo de El Cholar en la sangre

La joven cholarense fiel a su costumbre acompañó a un arreo a las altas cumbres de las cordilleras del norte neuquino. Esta vez fue parte del arreo de don Benjamín Montesino. Un pequeño criancero, nacido y criado en el pueblo, que toda su vida se dedicó a la crianza de animales como su único sustento económico. “Él es parte de la familia ya que prácticamente nos conoce a todos desde que éramos pequeñitos y es como si fuera nuestro hermano mayor”, confió Susana. Más adelante agregó “elque siempre acompañó en los arreos a don Benjamín es mi hermano Miguel Cárdenas que por circunstancias de la vida este año no lo pudo hacer y por ese motivo emprendí viaje yo en su lugar”. Para Susana esto no significó ningún problema o inquietud porque “siempre lo hago con el corazón porque es algo que me gusta y es un verdadero honor acompañar y brindar un poquito de ayuda”, manifestó con satisfacción.

El arreo en el último día del año

Cuando comenzaba a despuntar el amanecer del último día del año 2023 Susana, su hermano Diego (quien viajó especialmente desde Neuquén –donde vive- para colaborar), Pablo Aranda (un peón contratado para la faena) y don Benjamín Montesino dieron inició a la marcha del arreo que tenía como destino su veranada en el paraje conocido como El Coironal. “Salimos desde El Cholar el día domingo 31 de diciembre a las 05,30 hs de la madrugada. Llegamos al primer “sesteo”, donde hicimos un descanso con los animales para que tomen agua y pastoreen un poco”, relató la joven.

criancero del norte.jpg

Contó además que ese momento fue propicio para almorzar y retomar la huella un poco más tarde para llegar cerca de las 19 hs al primer “alojo” ubicado en el paraje Panqueco. Justamente aquí hay un pequeño arroyo de agua donde la mayoría de los arrieros descansan, rodean los animales y pasan la noche. Allí los sorprendió la última noche del año pasado y con el traqueteo del viaje y el cansancio no brindaron por la llegada del año nuevo ya que se fueron a descansar temprano para retomar el viaje al otro día antes que saliera el sol del primer día del 2024. “Lo que hicimos fue compartir un asado, tomamos algo y nos fuimos a descansar para seguir la travesía al otro día de madrugada nuevamente. De todas maneras igual le pedimos a Dios para que nos siga acompañando como siempre y agradeciéndole por la vida y la salud de todos”, contó Susana. En la mañana del 1 de enero alistaron los mulares y los caballos “pilcheros” y comenzaron el arreo hasta la Bajada de Los Quitrocos y poco después al río Trocoman.

Criancera que recibió año nuevo en un arreo del norte neuquino

“Aquí realizamos el “bandeo” de los animales que se dificultó bastante por la gran cantidad de agua que traía el río. Demoramos un total de 4 horas en hacer todo ese trabajo”, relató. Luego de otro “sesteo” arribaron al segundo “alojo” en el paraje Bajada del Viento. Al día siguiente emprendieron el último tramo del arreo por las orillas del río Picún Leo. El dato distintivo de este lugar es que por las costas afloran aguas termales. Continuaron viaje hasta llegar a destino en la veranada El Coironal, un lugar ubicado sobre los límites con Chile, donde se encuentran más puesteros veranando con sus animales. Allí permanecerán hasta mediados de abril cuando todo este ciclo se complete a la inversa como ha sido históricamente.