Tasa Vial: cuándo aumenta y a cuánto se va el precio de la nafta en Neuquén

Tasa vial: "Pacto de gobernanza"

En principio y por el “pacto de gobernanza” que hicieron los intendentes de Neuquén con el gobierno provincial, se aplicará la tasa vial en toda la provincia y los que empezaron son los municipios más grandes, como Neuquén capital y Centenario.

Desde la Municipalidad de Neuquén anunciaron que este martes enviarán las notificaciones a las estaciones de servicios para cambiar los precios, tanto en los combustibles líquidos como en el GNC. Y en Centenario el intendente Esteban Cimolai firmaría hoy el decreto reglamentario, según confirmó Leandro Lucero, secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Centenario.

Estacioneros aseguran que habrá combustibles en Semana Santa. La tasa vial ya es un hecho. Se empezará a cobrar esta semana pese al reclamo de 13 cámaras de comercio de la provincia.

Los nuevos valores de la nafta

¿Pero a cuánto se va en la semana el valor del litro de combustible? El cálculo del aumento por la tasa vial se hace sobre un litro neto, sin los impuestos nacionales. Es decir, si actualmente el litro de nafta súper sin impuestos está en 572 pesos, el incremento del 4,5% lo llevaría a 592 pesos. Implica que se pagarán 25 pesos más por litro de nafta.

Para hacer un cálculo promedio, en un vehículo chico, el incremento de estos días por la tasa vial podría rondar en 1.250 pesos por cada tanque.

Los estacioneros no se pueden resistir

Pese al pataleo de los empresarios y comerciantes, sobre todo en San Martín de los Andes donde las cámaras realizaron un planteo de inconstitucionalidad sobre la ordenanza de la tasa vial, el jefe de fiscales José Gerez desestimó el planteo. Pero aún faltan más instancias judiciales.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, Carlos Pinto, dijo que aún esperan las notificaciones para cambiar los precios por parte de la Municipalidad de Neuquén. Y aclaró que es una ordenanza a la que no se pueden negar los estacioneros.

“Esto es producto de que la Corte no aceptó la suspensión de la aplicación, pero la decisión final es un tema estrictamente judicial”, dijo el estacionero en declaraciones a LU5. Y acotó: “En el caso de que no se aplique el comercio será sancionado y lo ponen en la ordenanza y no conozco de situaciones legales con profundidad, pero los abogados que la han visto, estiman que no se puede dejar de aplicar”.

13 cámaras de comercio en contra

Los que pusieron el grito en el cielo son los integrantes de las 13 cámaras de comercio de la provincia, a través de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén (FEEN). En un comunicado rechazaron el cobro.

“Rechazamos la arremetida de los municipios para implementar el cobro de la tasa vial luego que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén ha dado lugar a tratar la acción de inconstitucionalidad y sólo ha rechazado la medida Cautelar presentada por la AHGSMA (Asociación Hotelera y Gastronómica de SMA), la CCIyTSMA (Cámara de Comercio, Industria y Turismo de SMA), AAVyTSMA (Asociación de Agentes de Viaje y Turismo de SMA), CISMA (Cámara Inmobiliaria de SMA) y AGyPPN (Asociación de Guías y Profesionales de la Pesca de la provincia del Neuquén), cuando la cuestión de fondo aún no fue resuelta”.

GNC surtidor.jpg Se espera que en transcurso de la jornada se normalice el abastecimiento en estaciones de servicio.

Y continuaron: “Insistimos en rechazar los tributos a los combustibles en los municipios de la provincia de Neuquén, manifestamos nuestra preocupación por el impacto en la economía en general y la población en su conjunto, además del impacto en los propios presupuestos de todas las reparticiones oficiales (Policía, Gendarmería, Aduana, Vialidades, Salud, Educación, los mismísimos municipios, etc.), las que también se verán afectadas”.

“La Federación Provincial sostiene y ratifica públicamente el unánime reclamo, tras la última reunión de la FEEN este viernes 14 de junio en la localidad de Cutral Co, donde el tema crucial y común a todos ha sido la posible institución de dicho tributo. De entrar en vigor el mismo, de pleno corte recaudatorio, provocará un incremento en el precio de los combustibles, situación que ya se está viviendo en la localidad de San Martín de los Andes, lo que va a generar malestar entre los ciudadanos que ya enfrentan una situación económica difícil, ya que dado el tipo de producto sobre el que se aplicaría, afecta a todos los sectores de la economía, como variable de conformación de precios al consumidor”, dijeron.

Hoteleros de San Martín contra la tasa vial

La cámara de los hoteleros de San Martín de los Andes salió con los tapones de punta contra el intendente de la localidad, Carlos Saloniti, por la instauración de una tasa para financiar el subsidio al transporte público de la ciudad cordillerana. La tasa fue avalada por la Justicia.

“Hay una avanzada contra los contribuyentes y siempre somos los mismos los que debemos paliar las falencias que tiene el sector público en la administración”, acusó el empresario Sebastián Vicentín, vicepresidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en una entrevista con la radio LU5 de Neuquén.

El empresario salió con declaraciones explosivas luego de que la entidad de los hoteleros cordilleranos perdiera una pulseada judicial contra la tasa vial destinada a financiar parte del costo del transporte público de la ciudad. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó la medida cautelar planteada por la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de San Martín de los Andes contra la aplicación de dicha tasa.

“El sector público siempre mete mano a los mismos contribuyentes para seguir solventando un estado cada vez más grande en vez de mejorar la administración. Y eso después se traslada a los precios”, dijo el hotelero.

“Estamos cansados y no nos guardamos nada: estamos tratando de defender al sector sin meternos en política partidaria y mostrar que siempre somos los mismos los que venimos a paliar todas las falencias que tiene el sector público en la administración”, recargó el discurso contra la política del intendente el empresario hotelero.

transporte urbano san martín de los andes Gentileza Realidad Sanmartinense

Vicentín se refirió al paro de transporte público que hubo la semana pasada en San Martín de los Andes por la falta de pago por parte del Municipio. “Pusieron una tasa vial, subieron el precio del boleto, desde julio estará el estacionamiento medido y pese a todas las medidas, no pudieron cumplir con lo básico”, dijo.

“Inicialmente, la ordenanza incluía un ítem que obligaba a supermercados, distribuidores mayoristas, bancos y compañías de seguros a pagar un 50% extra en sus licencias comerciales en comparación con otras licencias, lo que debió ser revisado porque podía generar denuncias”, dijo.

Agregó: “Sacar una ordenanza y luego modificarla es desprolijo, poco ético y profesional ya que demuestra que no hubo una evaluación técnica bien realizada. Se vienen acumulando aumentos y las licencias comerciales crecieron un montón”.

Y remató: “El cansancio se genera porque siempre tenemos que andar atrás de las equivocaciones y la falta de trabajo profesional de los concejales que, apurados por sacar al Ejecutivo de los problemas que tiene, terminan siendo cómplices de la avanzada contra los contribuyentes: hay cada vez más carga impositiva y a eso se suma que próximamente van a llegar las fotomultas a San Martín de los Andes”.

La Cámara de Plottier, en sintonía

El presidente de la Cámara de Comercio de Plottier, Fernando Zurita, también se manifestó en contra de la tasa vial. Consideró que afectará a la actividad empresaria y que hará aumentar los precios de los bienes porque sumará costos al transporte de las mercaderías.

El empresario habló con la radio LU5 sobre esta y otras cuestiones vinculadas a la economía de los empresarios. Celebró la flexibilización laboral incluida en la Ley Bases, entre otras cosas.

Sobre la tasa vial, a la que están apelando los gobiernos municipales para compensar el agujero causado por el corte del gobierno nacional de las remesas del Fondo Compensador del Transporte Público, fue enfático en el rechazo.

"Los precios del combustible siguen aumentando, este 4,5% va a seguir aumentando porque va sobre el producto final. Hoy está en 1125 pesos más o menos el litro de gasoil y va a aumentar 25 pesos más", sostuvo.